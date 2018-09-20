Gayriresmi AB liderler zirvesi

VİYANA (AA) - Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Donald Tusk, Brexit görüşmelerine ilişkin İngiltere ile kimi konularda henüz uzlaşı sağlanamadığını belirterek, "Sürecin kasım ayında devam etmesi için İrlanda ve ekonomik ilişkilerimizin geleceğine dair konuların çözülmesi gerekiyor. Aksi taktide ekimden sonra olumlu bir süreci tahayyül etmek zor." dedi.
Avusturya'nın Salzburg kentinde düzenlenen Avrupa Birliği (AB) gayriresmi devlet ve hükümet başkanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Tusk, görüşmede güvenlik, Brexit ve göç konularının görüşüldüğü bilgisini paylaştı.
Tusk, göç sorununa ilişkin üye ülkelerin her hususta hemfikir olmadıklarını ancak düzensiz göçün durdurulması konusunda olumlu bir ortak yaklaşımın sağlandığını vurgulayarak, özellikle AB dış sınırlarının korunmasının arttırılması ve üçüncü ülkelerle iş birliği yapılması gibi başlıklarda fikir birliğinin oluştuğunu ifade etti.
Dış sınırların korunması ve üçüncü ülkelerle yapılacak iş birliğinin tek başına göç sorununu çözemeyeceğine dikkati çeken Tusk, AB dışı paydaşlarla ekonomi başta olmak üzere bir çok farklı alanda iş birliği yapılması gerektiğini, bu doğrultuda Mısır'la olumlu bir diyaloğa girildiğini aktardı.
Tusk, Mısır'la olduğu gibi diğer Afrika ülkeleriyle de temasa geçileceğini belirterek, "Bu bağlamda gelecek yılın şubat ayında Mısır'da Arap Devletleri Ligi ile bir zirve organize edeceğiz." diye konuştu.
- "İrlanda sınırı ve ekonomik konular çözülmeli"
AB iç güvenliği için sahil ve sınır güvenliğinin önemine işaret eden Tusk, Frontex'in güçlendirilmesinin yanı sıra siber suç unsurlarının bertaraf edilmesi gibi alanlarda da görüş birliğinin sağlandığını ifade etti.
Tusk, Brexit koşunda AB ve İngiltere arasında henüz uzlaşı sağlanamamış konuların olduğunun altını çizerek, "Özellikle temel özgürlüklerimiz ve AB iç pazarının korunması gibi nedenlerden ötürü biz 'İngilterenin yeni Brexit yaklaşımının' bu konuları içeren kısmını eleştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
İrlanda konusunun AB'nin öncelikleri arasında olduğunu kaydeden Tusk, İrlanda sınırı ve ekonomik konuların ekim ayında ele alınacağını hatırlattı ve "Sürecin kasım ayında devam etmesi için İrlanda ve ekonomik ilişkilerimizin geleceğine dair konuların çözülmesi gerekiyor. Aksi taktide ekimden sonra olumlu bir süreci tahayyül etmek zor." görüşünü paylaştı.
Tusk, Brexit'e ilişkin yararlı görüş ve önerilerin ekim ayında ele alınacağını, burada yapılacak görüşmeler doğrultusunda kasım ayında ayrıca bir toplantı yapılıp yapılmamasına karar verileceğini söyledi.
AB Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker de toplantının hem faydalı hem de olumlu geçtiğini aktararak, "Önceki haftalarda komisyon tarafından teröristlere ait içeriklerin internetten kaldırılmasına yönelik bir öneride bulunuldu ve bugünkü görüşmede bütün paydaşlar bu öneriyi kabul etti." diye konuştu.
Juncker, AB dış sınırlarının korunması konusunda ilerleme kaydettiklerini vurgulayarak, "Her hususta olmasa da kapsayıcı bir uzlaşı sağlandığı görüşündeyim, Avusturya'nın AB Dönem Başkanlığı sonlanmadan bu konunun çözüleceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.
- "Mısır ve Afrika ülkeleriyle yaplacak iş birliği düzensiz göçü azaltacak"
Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz da haziran ayında AB'nin düzensiz göçü önlemek için önemli adımlar attığını belirterek, bu alanda olumlu gelişmelerin yaşandığını söyledi.
Kurz, Mısır ve diğer Afrika ülkeleriyle kapsamlı iş birliği yapılması konusunda hareket edileceğini anlatarak, Mısır'ın düzensiz göçle mücadelede örnek bir ülke olduğunu dile getirdi.
Mısır ve Afrika ülkelerinin Akdeniz'de göçmen taşıyan gemilerin Avrupa'ya gelmelerini önleme konusunda önemli müttefikler olacağını dile getiren Kurz, bu yolla düzensiz göçün azaltılacağını ve insan ticaretinin sonlandırılacağını savundu.
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