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    4. Gaz sancısı şikayetiyle gitti, karnından çıkan şoke etti! "Böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin edemezdim"

    Gaz sancısı şikayetiyle gitti, karnından çıkan şoke etti! "Böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin edemezdim"

    Nilgün Akbıyık Nilgün Akbıyık Mynet Kadın / Sağlık Editörü
    24.07.2024 15:08
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    Konya'da herkesi şaşırtan bir olay yaşandı. Karın ağrısının gaz sancısından kaynaklandığını düşünen Fadim Ülger isimli bir kadını soluğu hastanede aldı. Son zamanlarda sadece normal bir şekilde kilo aldığını sandı ama gerçek çok başka çıktı. Karın bölgesinde 20 kilogram ağırlığında kitle tespit edilen kadın acil olarak doktorlar tarafından değerlendirmeye alındı.

    Gaz sancısı şikayetiyle gitti, karnından çıkan şoke etti! "Böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin edemezdim"

    Konya'nın Çumra ilçesinde yaşayan 48 yaşındaki Fadim Ülger, bel çevresindeki genişlemenin son yıllarda aldığı kilolardan kaynaklandığını düşünürken diğer yandan karın ağrısı şikayetleri de artmaya başladı. Bu durumun ardından yaklaşık bir ay önce Konya Şehir Hastanesine başvuran Ülger, tetkiklerin ardından yumurtalıklarında anormal biçimde büyümüş bir kitle olduğunu öğrenmesiyle hayatının şokunu yaşadı.

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    Hemen ameliyata alınan Ülger'in karın bölgesindeki 45 santimetreye 30 santimetre ebadındaki 20 kilogramlık kitle başarıyla çıkarıldı. Sağlığına kavuşan kadın, "Ameliyat olmadan önce hayatım bitmiş gibiydi." dedi.

    120 KİLO GELDİĞİ HASTANEDEN 100 KİLO ÇIKTI

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    Konya Şehir Hastanesi Jinekolojik Onkoloji Cerrahisi Yandal Kliniği Op. Dr. Mustafa Şahin, hastanın ciddi semptomlarla kendilerine başvurduğunu söyledi.

    Hastanın, günlük yaşamsal aktivitesinin neredeyse tamamen kısıtlandığını, uyuyamaz hale geldiğini belirten Şahin, acil değerlendirmeyle çok kısa sürede operasyonu yaptıklarını ifade etti.

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    Ameliyatı başarıyla tamamladıklarını anlatan Şahin, "Hastamızın hayatını olumsuz etkileyen bir kitleydi, onu aldık. Hastamız 120 kiloydu, operasyondan sonra 100 kiloya düştü. Ameliyat esnasında patolojik incelemelerimizi yaptık, kötü huylu olmadığını tespit ettik. Hastamızın ameliyat sonrası takibi devam ediyor, genel durumu iyi. Herhangi bir komplikasyon da yaşamadı. Taburcu etmeye hazırlanıyoruz." diye konuştu.

    "AMELİYAT OLMADAN ÖNCE HAYATIM BİTMİŞ GİBİYDİ"

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    Karnındaki kitleden kurtulmanın mutluluğunu yaşayan Fadim Ülger de ameliyattan sonra şikayetlerinin sona erdiğini belirtti.

    Kilosundan dolayı kitleyi fark edemediğini, hastaneye başvurduğunda çok şiddetli ağrılarının bulunduğunu anlatan Ülger, şöyle konuştu:

    "Birkaç yere gittiğimde bana gaz sancısı demişlerdi ama değilmiş. Buraya gelince hocalarımız yakından ilgilendiler, ameliyatımı yapıp, sağlığıma kavuşturdular. Çok mutluyum. Tüm doktorlarıma teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Ameliyat olmadan önce hayatım bitmiş gibiydi. Çok ağrılarım oluyordu, uyuyamıyordum. Hiçbir şey yapamıyordum. Karnımdan böyle bir şey çıkacağını hiç tahmin edemezdim. Hocalarımız büyük olduğunu söylemişti ama görünce çok şaşırdım. Bir ay öncesine kadar hiçbir şikayetim yoktu. Hiç belli etmemişti." (AA)

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    Anahtar Kelimeler:
    Konya hastalık kitle
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