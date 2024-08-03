HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gazeteci, Azerbaycanlı diplomatı gezdiriyordu... Büyük bir felaketi önledi! 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

Gazeteci, Azerbaycanlı diplomatı gezdiriyordu... Büyük bir felaketi önledi! 3 kişiyi boğulmaktan kurtardı

03.08.2024 16:00
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
İzmir-Gaziantep uçuşunda rötar 10 saate çıktı, yolcular isyan etti

İzmir-Gaziantep uçuşunda rötar 10 saate çıktı, yolcular isyan etti

Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi

Kiracıdan mülk sahibine bayıltan kafa darbesi

Megastar Tarkan şarkı söyledi ama kimse duymadı! Konserdeki o anlar gündem oldu

Megastar Tarkan şarkı söyledi ama kimse duymadı! Konserdeki o anlar gündem oldu

İçerik devam ediyor
03.08.2024 16:00
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurumlu gazeteci Murat Genç, bölgede temaslarda bulunan Azerbaycanlı diplomat Şahin Aliyev’i gezdirirken, Tortum çayında meydana gelen bir olayda üç kişiyi boğulmaktan kurtardı.

Olay, Tortum çayında gerçekleşti. Bir kadın ve çocuğu, dengesini kaybederek hırçın sulara düştü. Durumu fark eden Murat Genç, hemen harekete geçerek güvenli bir noktadan müdahale etti. Suya girerek kadını ve çocuğu kurtarmayı başaran Genç, o sırada onları kurtarmaya çalışan ve boğulmak üzere olan üçüncü bir erkeği de suyun içinden çekip çıkardı.

AW260395_01

GÖRGÜ TANIKLARININ ŞAHİTLİĞİ

Olay sırasında görgü tanıkları, Murat Genç’in cesurca müdahalesini cep telefonlarıyla kaydetti. Videolarda, Genç’in üç kişiyi aynı anda tutarak Jandarma ekiplerinin gelmesini beklediği anlar yer aldı. Dünyanın en büyük dördüncü şelalesinin olduğu Tortum çayında yaşanan bu olayda, kimsenin burnu bile kanamadı.

AW260395_02

JANDARMA EKİPLERİNİN MÜDAHALESİ

Kısa sürede olay yerine gelen Jandarma ekipleri, Murat Genç ve kurtardığı üç kişiyi güvenli bir şekilde kıyıya çıkardı. Olayın ardından yapılan kontrollerde, kurtarılan kişilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

AW260395_03

KAHRAMANCA BİR KURTARMA

Murat Genç’in hızlı ve cesur müdahalesi, büyük bir felaketi önledi.

HABER.00_00_01_37.Still051

Başkent Postası Genel Koordinatörü’nün kahramanca davranışı, hem kurtarılan kişiler hem de olayın tanıkları tarafından büyük takdir topladı. (İHA)

HABER.00_00_09_59.Still052
Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Erzurum Tortum
En Çok Okunan Haberler
Bodrum yolunda feci kaza... 11 milyonluk lüks otomobil perte çıktı

Bodrum yolunda feci kaza... 11 milyonluk lüks otomobil perte çıktı

Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

Olimpiyatlardan ikonik bir poz daha! Olimpiyatlardan başarı haberleri peş peşe geldi: Sırıkla atlama, yüzme, okçuluk…

İmamoğlu 'aklıma gelmezdi' diyerek belediyelere gönderilen parayı açıkladı

İmamoğlu 'aklıma gelmezdi' diyerek belediyelere gönderilen parayı açıkladı

Haniye suikastında yeni iddialar! 3 odada daha patlayıcı varmış... "Köstebekler hala İran'da"

Haniye suikastında yeni iddialar! 3 odada daha patlayıcı varmış... "Köstebekler hala İran'da"

İntikam yemini eden İran'ın planı belli oldu! Konutlar vurulacak, ekonomi hedef alınacak: Geri sayım başladı

İntikam yemini eden İran'ın planı belli oldu! Konutlar vurulacak, ekonomi hedef alınacak: Geri sayım başladı

Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

Ağabeyi, kız arkadaşının ağabeyleri tarafından katledildi! Görüntüler kan dondurdu: Ayrılmak istediğimde kız kendine zarar veriyordu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Columbia'nın çok satan ayakkabısı indirimde! Su geçirmez, dayanıklı...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

Süper Tasarruf Haftası başladı! Market ürünleri yarı fiyatına düştü

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.