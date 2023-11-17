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  4. Gazeteci Barış Pehlivan hakkında yeni gelişme! Denetimli serbestlik kararı …

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında yeni gelişme! Denetimli serbestlik kararı …

17.11.2023 12:58 | Son Güncelleme:
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Gazeteci Barış Pehlivan 'Kamu görevlisine hakaret' suçundan yargılandığı davanın düşmesinin ardından avukatı Hüseyin Ersöz, Anadolu 4. İnfaz Hakimliği'ne dilekçe vererek denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti. Ersöz sosyal medya hesabından hakimlikçe, Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verildiğini açıkladı.

Gazeteci Barış Pehlivan hakkında yeni gelişme! Denetimli serbestlik kararı …

'Mide Bulandıran Öykü' başlıklı yazısı nedeniyle Yargıtay Üyesi Ömer Faruk Aydıner'in şikayeti nedeniyle hakkında dava açılan gazeteci Barış Pehlivan, denetimli serbestlik hakkından faydalanamamıştı.

İstanbul 2. Asliye Ceza Mahkemesine dilekçe sunan Hakim Ömer Faruk Aydıner, 3 aydır cezaevinde bulunan Barış Pehlivan hakkındaki şikayetinden vazgeçmiş, bunun üzerine dün davanın düşmesine karar verilmişti.

Barış Pehlivan'ın avukatı Hüseyin Ersöz dilekçe sunarak, denetimli serbestlik kararı verilmesini talep etti.

TAHLİYE OLACAK

Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan hakkında denetimli serbestlik kararı verdi. Kararın Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumu'na gönderilmesinin ardından Pehlivan tahliye olacak.

Avukat Ersöz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İstanbul Anadolu 4. İnfaz Hakimliği, gazeteci Barış Pehlivan, Hakkında Denetimli Serbestlik Kararı verdi. Karar, Maltepe Açık Ceza İnfaz Kurumuna gönderildi. Barış Pehlivan'ın kısa süre içinde cezaevinden tahliyesi bekleniyor" dedi.


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Gazeteci Barış Pehlivan tahliye
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