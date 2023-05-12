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Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'Kılıçdaroğlu' iddiası hakkında soruşturma: 'Şüpheli' sıfatıyla savcılığa çağrıldı

12.05.2023 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gazeteci Merdan Yanardağ sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımda cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast düzenleneceği yönünde bir iddia ortaya atmıştı. Yanardağ'ın o paylaşımı hakkında soruşturma başlatıldı. Yanardağ da "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağrıldı.

Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'Kılıçdaroğlu' iddiası hakkında soruşturma: 'Şüpheli' sıfatıyla savcılığa çağrıldı

Merdan Yanardağ'ın Kılıçdaroğlu iddiası sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından Twitter'da Merdan Yanardağ tarafından 12 Mayıs'ta "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım yaptığı belirtildi.

Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu

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