Gazeteci Merdan Yanardağ'ın 'Kılıçdaroğlu' iddiası hakkında soruşturma: 'Şüpheli' sıfatıyla savcılığa çağrıldı

Merdan Yanardağ'ın Kılıçdaroğlu iddiası sonrası İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti.

Başsavcılık tarafından Twitter'da Merdan Yanardağ tarafından 12 Mayıs'ta "1- Türkiye'nin siyasal ve toplumsal yaşamını derinden etkileyecek önemli bir olayı, -geç bir saatte de olsa- kamuoyu ile paylaşmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü kaynağıma güvendim... Kemal Kılıçdaroğlu'na suikast yapacak bir grubun Gürcistan'a Türkiye'ye girdiği belirtiliyor." şeklindeki paylaşım yaptığı belirtildi.

Paylaşımı yapan Yanardağ hakkında TCK'nın 217/A maddesinde düzenlenen "Halkı Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Aşağılama" suçundan dolayı re'sen soruşturma başlatıldı. Merdan Yanardağ "şüpheli" sıfatıyla ifadesi alınmak üzere savcılığa çağırıldı.

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