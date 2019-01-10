"Gazeteciler milletimizin güçlü sesidir"

"Yaşanan bilgi çağı, yaşanan bilgi kirliliği, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi hususu, bu önemi daha da artırmaktadır. Basın, halkın doğru haber alma hakkına hizmet etmenin yanı sıra doğrunun yanlıştan ayırt edilmesinde pay sahibi olmakta, kamuoyunun tercihlerine yön vermekte ve toplumsal algının oluşumuna doğrudan katkıda bulunmaktadır. Bununla birlikte kamu kurumları ile vatandaş arasında iletişim köprüsü kurulmasına da vesile olunmaktadır."

Basının, demokratik toplumların olmazsa olmazı, hak ve özgürlüklerin korunmasında önemli bir mihenk taşı olduğunu aktaran Kalaycı, şu görüşlerini paylaştı:

Basının güç sınırlarının 21. yüzyılda inanılmaz ölçüde genişlediğine işaret eden Kalaycı, bunda baş döndürücü teknolojik gelişmelerin ve özellikle "internet" denilen sanal dünyanın sınırlanamayan boyutlarının payının büyük olduğunu vurguladı.

Kalaycı, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla yaptığı yazılı açıklamada, basın çalışanlarına haklar sağlayan 212 sayılı yasanın, 10 Ocak 1961'de kabul edilmesiyle her yıl bugünün "Çalışan Gazeteciler Günü" olarak kutlandığını belirtti.

- "Tüm yolların kavşak noktasında gazeteciler var"

Kalaycı, dinamik bir meslek olan gazeteciliğin, haberleri en doğru şekliyle kamuoyuyla paylaşma misyonu taşıdığını belirterek, "Gazeteciler, milletimizin duyan kulağı, gören gözü, konuşan dili, yazan eli ve güçlü sesidir. Gazeteciler olmadan, demokrasi ve sosyal hayatın sağlıklı işlemeyeceği muhakkaktır." değerlendirmesini yaptı.

Yönetenler ile yönetilenler, birey ile toplum, dün ile bugün, bugün ile gelecek arasındaki tüm yolların kavşak noktasında gazetecilerin bulunduğuna vurgu yapan Kalaycı, açıklamasında şunları kaydetti:

"Gazeteciler, içinde bulunduğu topluma karşı sorumludur. Öncelikli sorumluluğu, tarafsız ve doğru haber vermektir. Doğru haberi ve vicdanı esas alan basın, demokratik toplumların en önemli güvencesidir. Görevini bu anlayışla ve büyük bir fedakarlıkla yürüten değerli basın mensuplarımız, her türlü övgü ve takdiri hak etmektedirler. Bugün itibarıyla Türk basını ciddi sorunlarla karşı karşıyadır. Gelir kaynaklarının yetersizliği ve maliyetlerin artması nedeniyle ekonomik açıdan sıkıntılı günler yaşamaktadır. Basınımızın yaşadığı sorunların çözümlenmesi, demokrasimiz açısından büyük önem taşımaktadır. Basına yönelik özel destek programları uygulamaya konulmalı, basın çalışanlarının hakları ve çalışma şartları iyileştirilmelidir. MHP bu konuda elinden gelen gayreti göstermektedir.

Bu düşüncelerle, tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü bütün samimiyetimle kutluyor, fedakarca görevini yürütmeye çalışan tüm basın mensuplarına başarı ve mutluluklar diliyorum."

