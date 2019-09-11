HABER

Gazi asker, babaevine getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2019 18:18 | Son Güncelleme

HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral, GATA'daki tedavisinin ardından Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi.

Gazi asker, babaevine getirildi

Satılmış AKKAŞ/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- HAKKARİ'nin Şemdinli ilçesinde, teröristlerle girdiği çatışmada yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral, GATA'daki tedavisinin ardından Afyonkarahisar'daki babaevine getirildi.
Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde, 16 Ağustos'ta, teröristlerle girilen çatışmada 5 kurşunla yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Ramazan Kumral, Ankara GATA Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından babaevine getirildi. Bolvadin merkezdeki ailesinin evine gelen Gazi Ramazan Kumral'ı binanın önünde Kaymakam Adem Öztürk, İlçe Jandarma Komutan vekili Jandarma Başçavuş Cuma Çiftçi, Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Afyonkarahisar Şube Başkanı İsmail Kumartaşlı, ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri karşıladı. Sağ omuz, sağ kol, sol diz, sol kasık ve sol koluna isabet eden 5 kurşunla yaralanan Gazi Ramazan Kumral'ın karşılanmasında duygulu anlar yaşandı.
Gazi Kumral'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren İsmail Kumartaşlı, "Gazimiz 16 Ağustos günü Hakkari Şemdinli'de teröristlerin mevziiye sızma girişimi sırasında çıkan çatışmada 5 kurşunla yaralandı. Hainlerin hakkından gelmiştir ve teröristleri hain hedeflerine ulaştırmamıştır. Gazimiz bu güne kadar GATA Hastanesi'nde tedavi gördü. 1 aylığına baba ocağına getirilmiştir. Kendisinin tedavisi ve sağlık durumuyla ilgili anbean takipteyiz. Gazimize acil şifalar diliyoruz" dedi.
Gazi Ramazan Kumral, 1 ay süreyle baba ocağında kalacak ve ardından tedavisi yine GATA'da devam edecek.

FOTOĞRAFLI

Gazi asker, babaevine getirildiGazi asker, babaevine getirildiGazi asker, babaevine getirildiGazi asker, babaevine getirildi

Icrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark YaratıyorIcrypex Yatırımcı Dostu Gelişmeleriyle Kripto Para Piyasasında Fark Yaratıyor
Zeytinburnu'nda silahlı kavga: 1'i kadın 2 yaralıZeytinburnu'nda silahlı kavga: 1'i kadın 2 yaralı
Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

Akılalmaz olay! Oğlu beğenemedi, anne balkondan atladı

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

İsyan etti! 'Milletin yanında karısı kızı varken...'

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Gri listedeki Sezer Işık ve kırmızı listedeki Gülüzar Tural öldürüldü

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Bitlis'te korkunç kaza! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Hapis cezası alan Arda Turan'dan olay açıklama

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

Erdoğan'dan belediye başkanları toplantısında flaş açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Park kavgası katliama dönüştü! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

En acı veda! Sözleri yürekleri dağladı

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Hakkari'den acı haber: 1 asker şehit

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Uğur Dündar'a Binali Yıldırım'a hakaretten ceza!

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e Batı Şeria tepkisi!

Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki!

Şule Çet davasında yeni gelişme! Olay yeri keşif raporu tamamladı

Şule Çet davasında olay yeri keşif raporu tamamladı

ABD'li komutanlar Korgeneral Stephen Twitty ve Thomas Bergeson Şanlıurfa'ya geldi

ABD'li komutanlar Şanlıurfa'da

Son dakika: Anayasa Mahkemesi 'Wikipedia yasağını' genel kurula sevk etti

Wikipedia yasağında yeni gelişme!

Diyarbakır'da oturma eylemi yaparken babasının ölüm haberiyle yıkıldı

Oturma eylemi yaparken aldığı haberle yıkıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.