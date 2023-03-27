Gaziantep’te bağ evinde silahlı kavga! 1 ölü, 1 yaralı

Olay akşam saatlerinde Cebeler Mahallesi’nde bir bağ evinde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evi içerisinde Sinan Kaçan, Hakan Kaçan ve ismi henüz öğrenilemeyen bir kişi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ismi henüz öğrenilemeyen şüphelinin tabancasından çıktığı değerlendirilen mermiler Sinan ve Hakan Kaçan’a isabet etti. Silah sesini duyan vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri yaptıkları ilk kontrolde Sinan Kaçan’ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Yaralı ve durumu ağır olan Hakan Kaçan ise hastaneye kaldırıldı. Bağ evi çevresinde güvenlik önlemi alan jandarma cinayet şüphelisinin yakalanması için çalışma başlattı. (DHA)

