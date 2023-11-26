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  4. Gaziantep'te dehşet dolu anlar! Çocuk parkı alev alev yandı

Gaziantep'te dehşet dolu anlar! Çocuk parkı alev alev yandı

26.11.2023 19:25 | Son Güncelleme:
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Gaziantep'te dehşet dolu anlar yaşandı. Bir parkta bulunan oyun aletleri alev alev yandı. Çocuk oyun parkı alev topuna dönerken, olayla ilgili kundaklama şüphesiyle soruşturma başlatıldı.

Gaziantep'te dehşet dolu anlar! Çocuk parkı alev alev yandı

Gaziantep'te çocuk parkında yangın çıktı. Olay, Şehitkamil ilçesi Belkıs Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, mahalledeki parkta bulunan çocuk oyun alanında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

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KISA SÜREDE ALEV TOPUNA DÖNDÜ!

Kısa sürede büyüyen yangın çocuk oyun aletlerinin tamamını sararken, oyun alanı adeta alev topuna döndü. Yangını gören çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu.

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İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

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Yangın sonrası parktaki çocuk oyun aletleri yanarak kullanılamaz hale geldi.
Yangınla ilgili kundaklama şüphesiyle geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziantep çocuk parkı alev alev
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