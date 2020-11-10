Gaziantep'te dehşet! Göğsünden bıçakladığı arkadaşını oğluyla kovaladı!

Olay, dün akşam İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Amir Tütüncü, yürüdüğü sırada kavgalı olduğu arkadaşı Ebu Muhammed İ. ve oğlu Mahmud İ. ile karşılaştı. Arkadaşlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşdü. Ebu Muhammed İ., Amir Tütüncü'yü göğsünden bıçakladı. Tütüncü aldığı bıçak darbesine rağmen, koşarak kaçmaya çalıştı.

Ebu Muhammed İ. ile oğlu, ellerindeki bıçak ve taşla Amir Tütüncü'yü kovaladı. Tütüncü, kısa süre sonra kanlar içinde yere yığıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Amir Tütüncü'nün yaşamını yitirdiği belirlendi. Kaçan baba ve oğlu ise polis ekiplerince yakalanarak, gözaltına alındı.

Olay, dün akşam İnönü Caddesi’nde meydana geldi. Amir Tütüncü, yürüdüğü sırada kavgalı olduğu arkadaşı Ebu Muhammed İ. ve oğlu Mahmud İ. ile karşılaştı. Arkadaşlar arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, kavgaya dönüşdü. Ebu Muhammed İ., Amir Tütüncü'yü göğsünden bıçakladı. Tütüncü aldığı bıçak darbesine rağmen, koşarak kaçmaya çalıştı.