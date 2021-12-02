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Gaziantep’te dövülen Cihan bebeğin durumu nasıl? Babası Yunus Göç tutuklandı mı?

02.12.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te Cihan bebek babası tarafından acımasızca dövülmüş ve o anlara dair görüntülerin ortaya çıkmasıyla sosyal medyada büyük tepki oluşmuştu. İki aylık bebeğini döven baba Yunus Göç, emniyette verdiği ifadesinde “Pişmanım” demişti. Şimdilerde ise Yunus Göç'ün tutuklanıp tutuklanmadığı merak konusu oldu. İşte detaylar...

Gaziantep’te dövülen Cihan bebeğin durumu nasıl? Babası Yunus Göç tutuklandı mı?

Cihan bebeğin şiddet gördüğü anlar cep telefonu ile kayda alınmış ve görüntüler sosyal medyada milyonlarca kullanıcının tepkisine maruz kalmıştı. Görüntülerde baba Yunus Göç, ağlayan Cihan bebeğin kafasına defalarca vurmuştu. İşte detaylar...

NE OLMUŞTU?

Gaziantep, Kahvelipınar Mahallesinde yaşayan Yunus Göç, 2 aylık olduğu belirtilen Cihan bebeği acımasızca dövmesinin ardından polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. O anları cep telefonu ile kayda alan kişinin bebeğin annesi Semra Göç olduğu ortaya çıktı. Kocasının en ağır cezayı almasını istediğini söyleyen anne Göç, 'Beni mutfağa çay ve yemek yapmaya gönderiyordu. O sırada da çocuğu dövüyordu. O dövdüğü esnada kapı deliğinden bakmak istedim. Anahtarı çıkarıp delikten baktım. Çocuğun suratına avcunun içiyle vuruyordu. Birden çok kötü oldum, geri çekildim. Nefes alamadım. Nefesim kesildi.' dedi.

CİHAN BEBEĞİN SAĞLIK DURUMU NASIL?

Cihan bebeğin hastanedeki tedavisi sürüyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Operatör Doktor İsmail Demir, yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Cihan bebeğin, hayati tehlikesinin bulunduğunu söyledi ve, "Gece saatlerinde Gaziantep Üniversite Hastanesi Tıp Fakültesi’nden direkt olarak hastamız hastanemize getirildi. Üniversite hastanesine de hastamız kafa travması olarak getirilmiş. Bebeğin babası tarafından darp edildiğini öğrendik.

Üniversite hastanesinde yapılan ilk müdahalede beyinde kanama tespit edilmesinin ardından yoğun bakım olarak bebek hastanemize sevk edildi. Burada ilk tetkiklerin ardından biz de muayenemize başladık. Daha sonra çektiğimiz beyin tomografilerinde de beyin kanamasında bir artış görmediğimiz için şu an için cerrahi bir müdahale düşünmedik. Sürece medikal tedavi ile devam ediyoruz. Beyin kanaması geçirdiği için bebeğin hayati tehlikesi de devam etmekte" diye konuştu.

YUNUS GÖÇ TUTUKLANDI MI?

Yunus Göç, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı. Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Kahvelipınar Mahallesi'nde meydana gelen Cihan bebeğin darp edilmesine ilişkin soruşturmada baba Yunus Göç'ün gözaltına alındığı belirtilerek şu ifadeler kullanıldı:

"29.11.2021 tarihinde ilimiz Kahvelipınar Mahallesi’nde meydana gelen bir aylık bebeğin darp edilmesi olayı ile ilgili olarak başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüpheli Y.G. sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklanmıştır. Mağdur çocuğun şu an yoğun bakım ünitesinde tedavisi devam etmekte olup, mağdur çocuğun annesinin ifade alım süreci Adli Görüşme Odasında devam etmektedir. Alınacak ifade ve elde edilen deliller gereğince mağdur çocuk için 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu ve annesi için de 6284 sayılı Kanun uyarınca gereken tedbir kararları alınacaktır."


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