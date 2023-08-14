Gaziantep'te feci kaza! Tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında meydana geldi. Emre Ç. idaresindeki servis aracı, park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.
Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kodalakoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (AA)