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  4. Gaziantep'te feci kaza! Tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 7 yaralı

Gaziantep'te feci kaza! Tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 7 yaralı

14.08.2023 01:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep'te işçi servisinin park halindeki tırın dorsesine çarpması sonucu 1 kişi yaşamını yitirdi, 7 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi.

Gaziantep'te feci kaza! Tıra ok gibi saplandı: 1 ölü, 7 yaralı

Kaza, saat 00.30 sıralarında Gaziantep-Nurdağı kara yolunun Sefaşehir Mahallesi yakınında meydana geldi. Emre Ç. idaresindeki servis aracı, park halindeki tırın dorsesine arkadan çarptı.

AA-20230813-31911819-31911816-GAZIANTEPTEKI_TRAFIK_KAZASINDA_1_KISI_HAYATINI_KAYBETTI_7_KISI_YARALANDI

İhbar üzerine olay yerine polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri gönderildi. Ekipler, servisteki işçi Cihan Kodalakoğlu'nun hayatını kaybettiğini belirledi.

AA-20230813-31911819-31911813-GAZIANTEPTEKI_TRAFIK_KAZASINDA_1_KISI_HAYATINI_KAYBETTI_7_KISI_YARALANDI
Kazada yaralanan sürücü ve 6 işçi ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kodalakoğlu'nun cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. (AA)

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