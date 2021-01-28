HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Gaziantep'te iş yerine pompalı saldırı: 1 yaralı

Gaziantep'te iş yerine pompalı saldırı: 1 yaralı

28.01.2021 16:28 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Gaziantep'te iş yerine pompalı saldırı: 1 yaralı

Gaziantep’te kombi satışı yapan bir iş yerine pompalı tüfek ile saldırı düzenlendi. Olayda yaralanan iş yeri sahibi, hastaneye kaldırıldı.

Olay, Gaziantep Şehitkamil ilçesi Sarıgüllük Mahallesi Kılıçali Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, alacak verecek meselesi yüzünden Mehmet S. pompalı tüfekle Bilal Ç.’ye ait iş yerine saldırı düzenledi. Olayda iş yeri sahibi Bilal Ç. vücuduna isabet eden saçmalarla yaralandı. Saldırgan Mehmet S. ise olay yerinden kaçtı. Vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralanan Bilal Ç. kendi imkanlarıyla 25 Aralık Devlet Hastanesine gitti.

Olay yerinde çok sayıda saçma izi bulunurken, yaralanan Bilal Ç.’nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!Dünyaca ünlü üniversiteye Türk rektör seçildi!
17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti
25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?25 nerenin plakası? Hangi ilin araç plaka kodu 25?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

BBC canlı yayınında seks oyuncağı skandalı!

BBC canlı yayınında seks oyuncağı skandalı!

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

TSK Personel Kanunu teklifi kabul edildi

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Merkez Bankası 2021 yıl sonu enflasyon tahminini açıkladı

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Süper mini şortuyla pişti oldu!

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Antalya'da kahreden olay! Bankamatikte işlem yaparken öldü

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

Çin: Tayvan'ın bağımsızlığı "savaş anlamına gelir"

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

İstanbul'da su satan çocukla ilgili video kurgu çıktı

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

İtalya'da başbakan istifa etti

İtalya'da başbakan istifa etti

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

81 ile yeni koronavirüs genelgesi

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

İstanbul'a kar geliyor! Saat vererek ilçeleri tek tek saydı

Diğer Haberler

Esenyurt'ta beş milyonluk cipleri böyle çaldılar

Görüntüler ortaya çıktı! Beş milyonluk cipleri böyle çaldılar

Azra isminin anlamı nedir? Bu isme sahip ünlüler kimler? Kur'an'da geçiyor mu? İşte yanına yakışan isimler

Yıllardır çok popüler! İşte o ismin anlamı

2 ayda 506 ağacına zarar veren komşusunu fotokapanla yakaladı

17 bin lira harcayıp fotokapanla yakaladı! Kimliği şoke etti

Kendisine saldıran köpeği yumruklayarak kurtuldu

Ne olduğunu anlamadı, yumruklayarak kurtuldu

Köpekleri dövüştürüp, görüntülerini paylaştılar

Kan donduran vahşet! Görüntüler cezasız kalmadı

Kardeşlerin üzerine kurşun yağdırdı: 1 ölü, 2 yaralı

Kan donduran olay! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.