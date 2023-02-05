Sömestr tatilinin sonuna gelindi. Ülke genelinde yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle Gaziantep ve diğer illerde okulların pazartesi günü açılıp açılmayacağı gündem oldu. Pazar günü özellikle İstanbul, Ankara ve Gaziantep'te yaşanacak yoğun kar yağışnın pazartesi günü ulaşımı etkileyeceği ifade edilirken okullarla ilgili karar için gözler Gaziantep Valisi Davut Gül’e çevrildi. Peki Gaziantep'te okullar tatil mi, hava durumu nasıl olacak? Gaziantep 6 Şubat okullar tatil olacak mı?

GAZİANTEP'TE OKULLAR TATİL Mİ?

Gaziantep'te şiddetli kar yağışı devam ediyor. Kentte gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar etkili oldu. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 10 santime ulaştı.

Kar yağışının artmasıyla okullar tatil olacak mı merak edildi. MEB takvimine göre ülke genelinde okullar 6 Şubat 2023 Pazartesi ikinci döneme başlayacak. Şu ana için okul açılış tarihinde bir değişiklik yapılmadı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

6 Şubat Gaziantep'te okullar tatil mi sorusu vatandaşların gündeminde. Şu an için okulların tatil olup olmadığına yönelik bir açıklama bulunmuyor.

Gaziantep Valiliği'nden konuya dair bir açıklamanın gelmesi halinde gerekli bilgilere haberimizden ulaşabileceksiniz.

GAZİANTEP HAVA DURUMU

5 Şubat 2023 Pazar: Yoğun kar yağışlı 2°

6 Şubat 2023 Pazartesi: Yoğun kar yağışlı 5°

7 Şubat 2023 Salı: Karlı 4°

8 Şubat 2023 Çarşamba: Açık Bulutlu 4°



