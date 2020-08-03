HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gaziantep'teki hayvan çiftliğindeki yangında tonlarca saman ve yonca kül oldu

Gaziantep'teki hayvan çiftliğindeki yangında tonlarca saman ve yonca kül oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.08.2020 19:12 | Son Güncelleme

Gaziantep'in Nurdağı ilçesindeki hayvan çiftliğinde yangın çıktı. İtfaiyenin 24 saat süren çalışması ile söndürülen yangında, 300 ton saman ve 100 ton yonca kül oldu.

Gaziantep'teki hayvan çiftliğindeki yangında tonlarca saman ve yonca kül oldu

Yangın, ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi kırsalındaki büyükbaş hayvan çiftliğinde çıktı. Yeni kurulduğu belirlenen ve 45 gün sonra 380 büyükbaşın getirilmesi planan çiftliğin samanlığında bilinmeyen nedenle başlayan yangın, kısa sürede yapının tamamına sıçradı.

Çiftlik sahiplerinin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, su tankı ve iş makinesi sevk edildi. Yangın, itfaiyenin 24 saat süren çalışması sonucu söndürüldü. Yangında hayvan yemi olarak kullanılacak 300 ton saman ile 100 ton yoncanın kül olduğu tespit edildi.

Çiftlik Sahiplerinden Hasan Bal, "İlçemize modern 15 binmetrekare alan sahip bir hayvan çiftliği kuruyoruz. 380 büyükbaş hayvanlık çiftliğimizin samanlığında bilinmeyen nedenle çıkan yangında 300 ton saman, 100 tonda yoncamız kül oldu. Tek tesellimiz alımını yaptığımız hayvanlarımızı çiftliğimize getirmemiş olmamızdır" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Limitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara KartLimitini kendin belirleyebildiğin MaxiPara Kart
Bir acı haber de Van'dan! Ölü ve yaralılar varBir acı haber de Van'dan! Ölü ve yaralılar var
2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır? 2020 AÖL sınav giriş belgesi nasıl alınır?

En Çok Okunan Haberler

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Hakkari'de korkunç kaza! Kimlikleri belli oldu

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Otomotiv firmaları araba fiyatlarını güncelliyor!

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Ankara-Konya karayolunda feci kaza: 5 ölü

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Korkutan açıklama! 'Bilanço 15 gün sonra ortaya çıkacak'

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Samyeli'nin 16 yaşındaki kızından olay poz!

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

Annesini döven gence cadde ortasında tekme tokat dayak attılar

İlginizi Çekebilir

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Meteoroloji bölgeleri sıraladı! Birçok ile gök gürültülü sağanak uyarısı

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç'ı arama çalışmaları sürüyor

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Eşiyle kaçan kuzenini önce vurdu ardından bıçaklayarak öldürdü

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Canlı yayında prompter kazası: Geri al, geri al

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Bakan Koca: Böyle giderse yasaklar geri gelecek

Diğer Haberler
43 ilin geçiş güzergahı! 'Kilit Kavşak'ta trafik durdu

43 ilin geçiş güzergahı! 'Kilit Kavşak'ta trafik durdu

Son dakika: MSB'den Bahreyn'e sert tepki!

MSB'den Bahreyn'e sert tepki!

Bir acı haber de Van'dan! Ölü ve yaralılar var

Bir acı haber de Van'dan! Ölü ve yaralılar var

Kaz Dağları eteğinde endişelendiren görüntü

Kaz Dağları eteğinde endişelendiren görüntü

İstanbul'dan Hatay'a giden triatlon sporcusu Taner Beştek dehşeti yaşadı

İstanbul'dan Hatay'a giden sporcu dehşeti yaşadı

Evlerinde buldular! Et yiyen örümcek korkuttu

Evlerinde buldular! 'Çok zehirli bir tür'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.