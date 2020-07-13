Gaziantep Üniversitesi koronavirüs ilacında üretim aşamasına geçti

GAÜN'den yapılan açıklamaya göre, Gaziantep Üniversitesi Teknoparkı'nda faaliyet yürüten Farmagen firması, Atabay Kimya ve Sanayi Ticaret A.Ş. ile Novel Farma'nın ortaklaşa yaptığı çalışmalar sonucunda, Kovid-19 tedavisinde kullanılan, yerli ve milli eşdeğeri geliştirilen ilaçlardan ikisinin seri üretimine başlandı.

GAÜN Rektörü Prof. Dr. Ali Gür, üretilen ilaçlardan 5 bin kutunun Sağlık Bakanlığına hibe olarak verildiğini belirtti.

Ruhsatlandırma işlemi süren 3 ilaçla ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Gür, "Kalan 3 ilacımız da yakın bir zamanda gerekli üretim prosedürünü tamamlayarak Türkiye'nin Kovid-19 mücadelesinde yerini alacak. Bu iki müjdemize ek olarak inşallah yakın bir gelecekte yeni üretim müjdeleri de vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AA

