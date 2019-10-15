HABER

Gaziantep'te ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.10.2019 09:23 | Son Güncelleme

Gaziantep'te ayakkabıya gizlenmiş uyuşturucu hap ele geçirildi

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda, ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gaziantep-Osmaniye kara yolunda bir dinlenme tesisinde uyuşturucu alışverişi yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Düzenlenen operasyonda, narkotik köpeği "Çevik"in de katıldığı aramada, çuval içerisinde bulunan giysilerin arasında yer alan ayakkabıya gizlenmiş 3 bin 475 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan R.E.H, A.E.C, A.E.H. ve M.E.M'nin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

PARTNER Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı! Yaşlı erkeklere üstsüz pozlar gönderip... Skandal böyle ortaya çıktı!
Anadolu’nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okunduAnadolu’nun ilk camisinde Mehmetçik için Fetih Suresi okundu
KYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destekKYK öğrencilerinden Barış Pınarı Harekatı’na bayraklı destek
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Jandarma uyuşturucu uyuşturucu operasyonu

En Çok Okunan Haberler

Fransızlardan skandal sansür!

Fransızlardan skandal sansür!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

ABD, Irak'la Barış Pınarı Harekatı'nı görüştü!

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

Şenol Güneş'ten Trump ve Macron'a gönderme

ABD'den skandal Türkiye kararı!

ABD'den skandal Türkiye kararı!

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İngiltere'den Türkiye'ye şaşırtan destek!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Türkiye'nin nöbet noktasına ateş açıldı

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Suriye Milli Ordusu, Rasulayn'a böyle girdi!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
YPG/PKK, havanlarla Cerablus'taki çocukları vurdu: 3 yaralı

Teröristler çocukları vurdu: 3 yaralı

HDP'li belediyelere operasyon! Belediye başkanları gözaltına alındı

HDP'li belediye başkanları gözaltına alındı

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama: Hepsi çıkıp gitti

Mete Yarar'dan Tel Abyad ve Resulayn ile ilgili flaş açıklama

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 7. gün

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

İstanbul’da şafak vakti narkotik operasyonu! 31 gözaltı

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

Endonezya'da 5,9 büyüklüğünde deprem

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.