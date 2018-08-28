HABER

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 23:06 | Son Güncelleme

Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Suriyeli tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli İbrahim Haybar (42), Hakkı Demirel Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına gelen ve daha önceden aralarında husumet bulunan A.A. (17) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A, bıçakla Haybar'ı yaralayarak kaçtı.

Olay yerine gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haybar, buradaki tedavisinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda kullandığı bıçağı atarak kaçan zanlı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

PARTNERSimge'nin bitmeyen tatiliSimge'nin bitmeyen tatili
Şehidin baba ocağına ateş düştüŞehidin baba ocağına ateş düştü
KKTC’de Ercan’da uçuşlar durdu (3)KKTC’de Ercan’da uçuşlar durdu (3)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
bıçakla yaralama Gaziantep islahiye

En Çok Okunan Haberler

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

Çin'den dünyayı korkutan hamle! Afganistan’a askeri kamp inşa ediyor

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

18 yaşındaki Aleyna Tilki 700 bin liralık otomobil aldı!

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

Hande Doğandemir'e Demet Akalın'dan destek

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

ABD'den Türkiye'ye tehdit gibi açıklama: Müsamaha göstermeyiz

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Ankara'daki şarbon vakasından sonra inceleme başlatıldı

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Türk savaş pilotları, F-35 ile ilk uçuşunu gerçekleştirdi

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Şehitlerimizin ismi ve memleketi belli oldu!

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Meteoroloji’den son dakika uyarısı! İşte 5 günlük hava tahmin raporu

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

Samsun'da Emniyet Müdürü Cihan Alagöz makamında intihar etti

MHP'de toplu istifa!

MHP'de toplu istifa!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.