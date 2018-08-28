Gaziantep'te bıçaklı kavga: 1 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Suriyeli tedavi altına alındı.

Alınan bilgiye göre, Suriyeli İbrahim Haybar (42), Hakkı Demirel Caddesi'nde yürüdüğü sırada yanına gelen ve daha önceden aralarında husumet bulunan A.A. (17) ile tartışmaya başladı.

Kavgaya dönüşen olayda A.A, bıçakla Haybar'ı yaralayarak kaçtı.

Olay yerine gelen ambulansla İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Haybar, buradaki tedavisinin ardından Gaziantep Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Olayda kullandığı bıçağı atarak kaçan zanlı polis ekiplerince kısa sürede yakalandı.

