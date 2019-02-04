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Gaziantep'te damat dehşeti: 3 ölü, 2 yaralı (3) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.02.2019 17:18 | Son Güncelleme

ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS, PSİKOLOG ve BABASI İKNA ETTİ Gaziantep'te; kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını ağır yaraladıktan sonra kaçan Ertan D., saat 16.15 sıralarında 27 UC 727 plakalı otomobiliyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Polis Merkezi önüne geldi.

ARANAN SALDIRGAN İNTİHARA KALKIŞTI, POLİS, PSİKOLOG ve BABASI İKNA ETTİ

Gaziantep'te; kayınvalidesi, baldızı ve eşinin amcasını öldürüp, eşi ile diğer baldızını ağır yaraladıktan sonra kaçan Ertan D., saat 16.15 sıralarında 27 UC 727 plakalı otomobiliyle Karşıyaka Mahallesi'nde bulunan Karşıyaka Polis Merkezi önüne geldi. Aracından indikten sonra 3 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi yaraladığı tabancasını çekerek başına dayayan Ertan D., intihar edeceğini söyledi. Polis ekipleri çevrede önlem alarak saldırganı ikna etmeye çalıştı. Tabanca tehdidiyle kimsenin yanına yaklaşmasına izin vermeyen Daşdelen'in ikna edilmesi için polis ekipleri psikolog ve saldırganın babası Coşkun D. ile temasa geçti. Olay yerine gelen psikolog, babası ve polislerin uğraşının ardından Ertan D., ikna edildi. Babasına sarılan ve tabancasını teslim eden Ertan D., ambulans ile hastaneye götürüldü. Burada yapılacak sağlık kontrolünün ardından emniyete götürülerek sorgulanacağı belirtildi. Bu arada cinayetlerin ardından zanlının yanında götürdüğü oğlunu ise bir akrabasının yanına bıraktığı öğrenildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

GAZİANTEP,(DHA)

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