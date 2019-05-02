Gaziantep'te devrilen traktörün altında kalan kişi öldü

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Yavuzeli ilçesinde devrilen traktörün sürücüsü hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Kaya (50) yönetimindeki 34 JSH 12 plakalı traktör, Çimenli Mahallesi girişinde kontrolden çıkarak devrildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince ağır yaralı olarak Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan Kaya, buradaki tedavisinin ardından Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Hüseyin Kaya, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaya'nın cenazesi, Adli Tıp Kurumundaki otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

