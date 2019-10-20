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Gaziantep'te şiddetli yağış

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 23:57 | Son Güncelleme

Kentteki şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi - Yağış nedeniyle su basan yolda mahsur kalan vatandaşları ve araçları itfaiye ekipleri kurtardı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te etkili olan şiddetli yağış nedeniyle su basan yolda mahsur kalanlar kurtarıldı.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan yağış, kısa sürede şiddetini artırdı. Şiddetli yağış nedeniyle bazı evler ve yollar su altında kaldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollardaki ve evlerdeki suların tahliyesi için yaklaşık 300 kişiyle kentin farklı noktalarında çalışma yürüttü.

Merkez Şehitkamil ilçesi İpekyolu Çimento Kavşağı da aşırı yağış nedeniyle su altına kaldı.

Kavşakta biriken suda mahsur kalan bir özel halk midibüsü ile ticari taksinin kurtarılması için itfaiye ekipleri çalışma yaptı.

Araçlardaki 3 kişi ekipler tarafından bulundukları yerden alındıktan sonra özel halk midibüsü ile ticari taksi iş makinesi yardımıyla çekilerek, kaldıkları yerden çıkartıldı.

- "Çok kısa sürede yoğun yağış oldu"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin de bölgeye gelerek, çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Şahin, daha sonra yaptığı açıklamada, bütün teknik kadroyla sahada çalıştıklarının altını çizerek, "15 dakikada yağan yağmurun miktarına baktığınızda metrekareye 20-50 arasında kilogram olduğunu görüyoruz. Çok kısa sürede yoğun yağış olunca, alttaki su dolması ve dışardan gelen tıkanmalar nedeniyle en çukur olan bu bölgede sorun yaşadık." dedi.

Şahin, kentin diğer bölgelerinde yarım saatte kontrolün sağlandığını bildirerek, herkese geçmiş olsun dileklerini iletti.

Bu tür yağışların küresel ısınmanın etkisiyle artık çok sık görülür hale geldiğinin altını çizen Şahin, buna göre tedbirler alınacağını sözlerine ekledi.

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Gaziantep Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin kurtarma su baskını şiddetli yağış

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