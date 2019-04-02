Gaziantep'te silahlı saldırıya uğrayan kişi yaralandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te işyerinde silahlı saldırıya uğrayan kişi, ağır yaralandı.

Alınan bilgiye göre, esnaf Ali Taş (64), Batıkent Mahallesi Ali İhsan Göğüs Caddesi'ndeki havlu satışı yaptığı dükkanına gelen henüz kimliği belirsiz kişi veya kişilerin silahlı saldırısına uğradı.

112 Acil Servis ekiplerince 25 Aralık Devlet Hastanesine kaldırılan Taş'ın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay yerinde incelemelerini sürdüren polis ekipleri, saldırıyı gerçekleştiren kişi veya kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

