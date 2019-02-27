HABER

Gaziantep'te tarihi eser kaçakçılığı operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:55 | Son Güncelleme

Operasyonda 313 sikke, 32 parça tarihi obje ele geçirildi, bir kişi yakalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te düzenlenen operasyonda 313 sikke ile 32 parça tarihi obje ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları istihbarat çalışmasında Şahinbey ilçesi Gülpınar Mahallesi'nde H.Ş'nin evinde çok sayıda tarihi eserin olduğu bilgisine ulaştı.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, 313 sikke, 32 parça tarihi obje ve bir dedektör ele geçirildi.

Gözaltına alınan H.Ş. sağlık kontrolünün ardından İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

PARTNERSeçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!
Western Digital, ’Dünyanın en hızlı microSD kartı’ olduğu belirtilen yeni modelini tanıttıWestern Digital, ’Dünyanın en hızlı microSD kartı’ olduğu belirtilen yeni modelini tanıttı
Pakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdıPakistan hava sahasındaki sessizlik radara da yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep Jandarma Kaçakçılık operasyon tarihi eser

En Çok Okunan Haberler

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Bursa'da iğrenç olay! Hemşireyi odasına çağırıp...

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yargıtay Başkanı'ndan son dakika 'af' açıklaması!

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Yerel seçim öncesi son ankette çarpıcı sonuçlar

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyor! Yarın son gün

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

Şeyma Subaşı cesur pozlarıyla yine olay oldu

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Ormanlık alanda iğrenç olay! 'Yapmayın çocuklarım var'

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Son dakika: 53 ilde FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Kadıköy'deki vahşette yeni gelişme!

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Doğa harikası Acarlar Longozu tescil edildi

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Silah tutukluk yapınca vurulmaktan kurtuldular

Camiden anons yapıldı, mahalleli şehit babasını dolandıranları yakaladı

Camiden anons yapıldı, mahalleli dolandırıcıları yakaladı

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

'Devlete fazla yük olmasın' diye okulu kendileri onardılar

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

57 kişilik iş ilanına 12 bin 272 başvuru yapıldı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.