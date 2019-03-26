Gaziantep'te terör operasyonu

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde terör örgütü PKK/KCK/YPG'ye yönelik operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İslahiye ilçesi Altınüzüm ve Boğaziçi mahallelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütü YPG/PKK/KCK içinde faaliyet gösteren O.A. ile ona yardım ve yataklık eden Ş.A, E.Ü. ve M.B. gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan O.A. "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı.

Diğer şüpheliler ise yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

