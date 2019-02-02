Gaziantep’te trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep iki otomobilin çarpışması sonucu bir kişi öldü, 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, İbrahim Kısacık (26) yönetimindeki 27 AAC 076 plakalı otomobil, Nurdağı-İslahiye çevre yolu Hastane Kavşağı'nda Hikmet Tutum'un kullandığı 31 NEZ 61 plakalı otomobil ile çarpıştı.
Kazada sürücü Kısacık, olay yerinde hayatını kaybederken yaralanan anne Kadriye Kısacık (44) ve diğer oğlu Murat Kısacık (19) 112 Acil Servis ekiplerince İslahiye Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Yaralılardan Murat Kısacık'ın durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan, Kısacık'ın kullandığı otomobilin kaza sonrası motor kısmından ikiye ayrıldığı görüldü.
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