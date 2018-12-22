Gaziantep’te yaralı bulunan kızıl şahin tedavi altına alındı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep’in İslahiye ilçesinde av tüfeğiyle vurulmuş bulunan kızıl şahin, tedavi altına alındı

İslahiye ilçesine yaklaşık 10 kilometre uzaklıktaki Yelliburun Mahallesi'nde oturan Emrah Koşar, zeytin bahçesinde çalışırken yerde çırpınan yaralı bir kızıl şahin buldu.

Yaralı hayvanı veterinere götürerek tedavi ettiren Koşar, kızıl şahini daha sonra Gaziantep Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü İslahiye Şefliği’ne teslim etti.

Yetkililerce Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi'ne gönderilen kızıl şahinin tedavisinin tamamlanmasının ardından doğaya salınacağı belirtildi.

