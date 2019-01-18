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Gaziantep'teki hücre evinde yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 15:19 | Son Güncelleme

Gaziantep'teki hücre evinde yakalanan FETÖ zanlısı tutuklandı

Samsun'daki Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında örgütün Gaziantep'teki hücre evinde yakalanan şüpheli tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile İstihbarat Şubesi ekiplerince, FETÖ'nün "gaybubet evi" olarak adlandırdığı Gaziantep'teki adreste yakalanan E.K'nin Samsun Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe cezaevine gönderildi.

Ekipler, iki gün önce Cumhuriyet Başsavcılığınca aranan E.K'nin, örgütün Gaziantep'teki hücre evinde olduğunu belirlemiş, FETÖ'ye ait okullarda öğretmenlik yaptığı belirlenen ve şifreli haberleşme uygulaması "ByLock"u kullandığı tespit edilen şüpheli gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
FETÖ/PDY gaybubet evi Gaziantep Samsun

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