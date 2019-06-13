Gaziantep'teki motosiklet hırsızlığı güvenlik kamerasında

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in Nizip ilçesinde motosikletin çalınma anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi'nde 17 Nisan'daki motosiklet hırsızlığıyla ilgili çalışma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek motosikleti çalan kişilerin cezaevi firarisi A.A. ve Ö.F.T. olduğunu belirledi.

Zanlılar, adreslerine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.A. tutuklandı, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kamera kayıtlarında iki şüphelinin etrafı kontrol etmesi ve binaya girerek motosikleti çalıp kaçması yer alıyor.

