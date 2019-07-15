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Gaziler paintball oynadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.07.2019 19:32 | Son Güncelleme

Gaziler paintball oynadı

Kastamonu'da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında gaziler ve şehit yakınları paintball oynadı.

Kastamonu Yolkonak Gençlik Kampı'nda, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen organizasyonda paintball oynatmak için kampın yanında bulunan alana götürülen gaziler, kamuflaj giydi. Gazilerin oyun sırasında oldukça mutlu oldukları gözlendi.

Türkiye Harp Malulü, Gaziler, Şehit, Dul ve Yetimleri Derneği Kastamonu Şube Başkanı Berat Satıoğlu, AA muhabirine, 1995 yılında terörle mücadelede Diyarbakır'da yaralanarak gazi olduğunu belirtti.

Hainler ve onların yerli işbirlikçilerinin 15 Temmuz'da devleti yıkma, milleti bölüp parçalamayı amaç edindiklerini ifade eden Satıoğlu, birlik ve beraberlik içinde hain kalkışma girişiminin def edildiğini söyledi.

15 Temmuz hain darbe girişiminin üçüncü yılında böyle bir etkinliğin düzenlenmesinden dolayı mutluluk duyduğunu kaydeden Satıoğlu, şunları söyledi:

"Gazilerimizle şehit ailelerimizle birlik ve beraberlik içinde paintball turnuvası düzenledik. Bu bir oyun da olsa aynı 1995 yılında pusuya düştüğümüz anda yaşadığımız an gözümüzün önünden geçti. Bizi o anlara götürdü. O heyecanı yaşadık." dedi.

Kıbrıs gazisi Hüseyin Mahmutoğlu ise, "Bugünkü bu olay bizi Kıbrıs'a götürdü. Bu oyunu ilk defa oynadım, çok zevkli. Fırsat buldukça gelir bu oyunu oynarım. Böyle bir program düzenlendiği için herkese teşekkür ederiz." diye konuştu.

Gazilerin paintball turnuvasını Kastamonu Valisi Yaşar Karadeniz, Garnizon Komutanı Personel Albay Gamze Aydoğdu ile kurum müdürleri de izledi.

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Anahtar Kelimeler:
15 Temmuz gazi KASTAMONU paintball

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