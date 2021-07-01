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Gaziosmanpaşa'da faciadan dönüldü! Otomobil, kaldırımda yürüyen iki kişiye böyle çarptı

01.07.2021 11:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Gaziosmanpaşa'da bir otomobil, kaldırımda yürüyen iki kişiye çarptı. Yaralılar kazayı hafif atlatırken, kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, geçtiğimiz Cumartesi günü öğle saatlerinde, Mevlana Mahallesi 869. Sokak'ta meydana geldi.

Sokak üzerinde seyir halinde olan Hamit Yılmaz idaresindeki otomobil, önünde duran yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırımda yürüyen Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'a çarptı. Özcan ve Saçar çarpmanın etkisiyle savrulurken otomobil, kaldırım üzerinde bir süre ilerledikten sonra durdu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri geldi. Sağlık ekipleri, yaralı Zeki Özcan ve Muharrem Saçar'ı ambulans ile hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin olmadığı, vücutlarının çeşitli yerlerinde ezikler olduğu öğrenildi.

"10 DAKİKA ÖNCE OLSA, DAHA BÜYÜK BİR FACİA OLABİLİRDİ"

Kazanın yaşandığı sokakta esnaflık yapan Ayhan Gürbüz, "15 dakika önce burada çocuklar vardı. Çocuklar gittikten sonra bir araba geliyor, kaldırımda yürüyen iki kişiyi eziyor. Minibüs önünde duruyor. O da minibüse çarpmamak için kaldırıma yöneliyor. Önünde başka araç da var. Kaldırımdaki adamları gördüğü halde, onların üzerine geliyor. Birinin parmağı kırıldı, diğerinin de ağrıları var. Burada bisiklet tamiri yapıyordum. Çocuklar vardı. 10 dakika önce olsa, daha büyük bir facia olabilirdi" dedi.

KAZA ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, otomobilin önündeki yolcu minibüsünü geçtikten sonra kaldırıma doğru ilerlediği görülüyor. Otomobil, kaldırımda yürüyen Özcan ve Saçar'a çarpıyor. Çevredeki esnafın da yaralılara yardım etmek için koştukları görülüyor.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa
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