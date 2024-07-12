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  4. Gaziosmanpaşa'da komşuları isyan ettiren 13 numaralı daire! Mahkemelik oldular: "Merdivenden çıkarken çocuk elinin içine kusmuş, dayanamamış artık"

Gaziosmanpaşa'da komşuları isyan ettiren 13 numaralı daire! Mahkemelik oldular: "Merdivenden çıkarken çocuk elinin içine kusmuş, dayanamamış artık"

12.07.2024 17:27
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Enes Çırtlık Enes Çırtlık Mynet Haber / İçerik Editörü
12.07.2024 17:27
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Gaziosmanpaşa’da bir kadın sokakta bulduğu kedileri evine doldurdu. Evde her geçen gün artan kediler ve yaydıkları koku komşularını isyan ettirdi. Kedilere veterinerlik yaptığını söyleyen kadın ve komşuları mahkemelik oldu.

Gaziosmanpaşa'daki bir apartmanın ikinci katında oturan kadın sokakta bulduğu kedileri evine doldurdu, komşularını çileden çıkardı. Komşular ise "Evde ölen kedileri balkonda bekletiyor", "Apartmanı saran bir koku", "Kediler düşüyor, kimi ölüyor kimi yaralanıyor", "Biz bu kedilerle 10 senedir uğraşıyoruz", "Kedilerin hepsi aç, kedilerin o kadar zayıf o kadar cılız ki kimisi açlıktan ölüyor, kimisi balkondan düşüp ölüyor" gibi ifadelerle isyanlarını dile getirdi.

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DAİRESİNİ ADETA KEDİ HAPİSHANESİNE ÇEVİRDİ

Show Haber’den Yağmur Yılman’ın haberine göre, o kadın dairesini adeta kedi hapishanesine çevirdi. Komşuların kimi kokudan kimi de binayı saran pirelerden bıktı.

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"SİNİR EDİYORSUNUZ BENİ"

Kadın, "Sizi rahatsız etmiyor mu o koku? sorusuna "Ediyor ne yapacağım" yanıtını verirken, "Götürüyor musunuz doktora peki?" sorusuna karşılık ise "Götürmüyorum, niye götüreyim? Tövbe estağfurullah bak sinir ediyorsunuz beni" ifadelerini kullandı.

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Kadının "Hayvanlar düştüğünde üzülmüyor musunuz peki balkondan aşağı?" sorusuna verdiği yanıt ise şu şekilde oldu:

"Siz mi bakıyorsunuz? Ben bakıyorum. Kimisine bir şey oluyor. Kimisine bir şey olmuyor."

"ÇOCUK ELİNİN İÇİNE KUSMUŞ, DAYANAMAMIŞ ARTIK"

"Karşı binadan dahi kimse camını açamıyor", "Benim oğlum işten geliyor, merdivenden çıkarken çocuk elinin içine kusmuş, dayanamamış artık" gibi ifadeler kullanan mahalleli ise defalarca şikayet etse de bir sonuç alınamadı.

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"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NA BAĞLI UYGULAMAYA BAŞVURDUM, GELMEDİLER"

Bir kişi, konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'na bağlı uygulamaya başvurduğunu ancak gelmediklerini söyledi.

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"HAYVANLAR VİRAL ENFEKSİYON"

Kadın ise kapıyı açmadı ancak "Açmıyorum, beni sinir etme bak. Delirtme beni, gidin şuradan" şu ifadeleri kullandı.

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Kadın, "Normalde kediler kokmaz aslında düzgün bakıldığında, sizin neden böyle bir koku geliyor evinizden?" sorusuna ise "Kalabalığız tuvaletleri kokuyor" şeklinde cevap verdi ve hayvanların viral enfeksiyon olduğunu belirterek, "Ölümcül kronik hastalığa sahip. Bunların tedavisine bakıyorum." dedi.

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Bina sakinlerinin tek isteği ise 13 numaralı dairenin kapısının açılması ve hayvanların kurtarılması.

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Express
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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa kedi
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