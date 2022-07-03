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Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Araçlarla gelip kurşun yağdırdılar

03.07.2022 10:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa’da 2 otomobil 1 motosikletle gelen şüpheliler otomatik silahlarla bina önünde oturan husumetlilerine kurşun yağdırdı. Kurşunlar park halindeki 2 lüks otomobile isabet ederken, hedefte olan 3 şüpheli kaçtı. Mahalle sakinleri büyük korku yaşarken, şüphelilerden bir tanesinin olay yerinden kaçarken düşürdüğü silaha polis ekiplerinin el koyduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa’da korku dolu anlar! Araçlarla gelip kurşun yağdırdılar

Gaziosmanpaşa’da araçlarla gelip husumetlilerine kurşun yağdırdılar. Olay, Kazım Karabekir Mahallesi’nde saat 02.00 sırlarında meydana geldi. İddiaya göre, 2 otomobil 1 motosikletle gelen şüpheliler bina önünde oturan husumetlilerine otomatik silahlarla kurşunlamaya başladı. Kursunlar park halindeki otomobillere isabet etti. Kurşunların hedefi olan 3 kişi güçlükle olay yerinden kaçarken, silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAÇARKEN SİLAHINI DÜŞÜRDÜ

Olay yerine kısa sürede çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri olay yerini emniyet şeridi ile kapattı. Şüphelilerden bir tanesinin olay yerinden kaçarken düşürdüğü silaha polis ekipleri el koydu. Bir süre olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.

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Seyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralıSeyir halindeki otomobile kurşun yağdırdılar: 2 yaralı

2 LÜKS OTOMOBİL KULLANILAMAZ HALE GELDİ

Otomatik silahlarla husumetlilerini kurşunlayan şüphelilerin mermileri park halindeki otobüslere isabet etti. Lüks otomobil ise kullanılamaz hale gelirken, mahalle sakinleri korku dolu anlar yaşadı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa silahlı saldırı
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