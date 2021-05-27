İstanbul'da korkunç olay! Yenidoğan bebeğini çöpe böyle götürdü

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir kadın gece saatlerinde doğum yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla yenidoğan bebeğini bezlerin arasına sararak dışarı çıktı. Evine yakın bulunan çöp konteynerine yaklaşan kadın, yenidoğan bebeğini çöpün içine attı. Çöpten gelen ağlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Henüz ismi öğrenilemeyen kadının yenidoğan bebeğini çöpe attığı o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde bezlerle çöpe gittiği, elindeki bezlere sarılı çocuğu çöpe attığı ve ardından yavaş adımlarla evine doğru gittiği görülüyor.

"BİR BAKTIK BEBEK VAR"

Mahalle sakini Özgür Terkin yaşananları anlatarak, "Sabah burada oturuyorduk çöpten ağlama sesleri geldi. Bir baktık bebek var. Ardından polisi ve ambulansı aradık. Kadın bu mahallede oturuyor. Tanıyoruz. Neden attığını bilmiyoruz. Herhalde babasından korktuğu için çöpe atmış." dedi.