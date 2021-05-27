HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İstanbul'da korkunç olay! Yenidoğan bebeğini çöpe böyle götürdü

İstanbul'da korkunç olay! Yenidoğan bebeğini çöpe böyle götürdü

27.05.2021 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziosmanpaşa'da bir kadın yenidoğan bebeğini çöp konteynerine attı. Çöpten gelen ağlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri kısa sürede kadını yakaladı. Kadının "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenildi.

Olay, geçtiğimiz gün sabah saatlerinde İstanbul Gaziosmanpaşa Barbaros Mahallesi'nde yaşandı. İddialara göre bir kadın gece saatlerinde doğum yaptı. Sabahın ilk ışıklarıyla yenidoğan bebeğini bezlerin arasına sararak dışarı çıktı. Evine yakın bulunan çöp konteynerine yaklaşan kadın, yenidoğan bebeğini çöpün içine attı. Çöpten gelen ağlama seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, bebeği çöpten çıkartıp sağlık ekipleri teslim etti. Ambulansla hastaneye kaldırılan bebek tedavi altına alındı.

O ANLAR KAMERADA

Henüz ismi öğrenilemeyen kadının yenidoğan bebeğini çöpe attığı o anlar ise, çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kadının elinde bezlerle çöpe gittiği, elindeki bezlere sarılı çocuğu çöpe attığı ve ardından yavaş adımlarla evine doğru gittiği görülüyor.

"BİR BAKTIK BEBEK VAR"

Mahalle sakini Özgür Terkin yaşananları anlatarak, "Sabah burada oturuyorduk çöpten ağlama sesleri geldi. Bir baktık bebek var. Ardından polisi ve ambulansı aradık. Kadın bu mahallede oturuyor. Tanıyoruz. Neden attığını bilmiyoruz. Herhalde babasından korktuğu için çöpe atmış." dedi.

"ÇOCUK YAŞIYORDU"

Murat Çanakbulut ise, "Öğle saatlerinde parkta oturuyorduk. Polisler geldi. Nasıl böyle bir şey yapar. Bebeği çöpe atma sebebini herkes farklı söylüyor. Bazıları ailesi bilmediği için bunu yaptığını söylüyor. Kimisi bakma durumu olmadığı için yaptı, kimi de babasından korktuğu için yaptığını söylüyor" derken bir başka mahalle sakinini ise, "Ağlama sesi duyduk polisi aradık. Çocuğu biz oradan çıkarttık. Çocuk yaşıyordu. Polisler direkt aldı götürdü" ifadesini kullandı.

KADIN İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST BIRAKILDI

Polis ekipleri tarafından kısa sürede bulunan kadın ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. "Babamın haberi yoktu. Babamdan korktuğum için böyle bir şey yaptım" şeklinde ifade verdiği öğrenilen kadın ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Nesrin mavi turda! Nesrin mavi turda!
Bakan Varank'tan muhalefete 'suç örgütü' tepkisiBakan Varank'tan muhalefete 'suç örgütü' tepkisi
Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...Çıplak fotoğraflı şantaj! Kadın göğüsleri kullanarak...
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Gaziosmanpaşa

En Çok Okunan Haberler

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Milyarder sevgilisiyle aşk pozu! "Hediyem ve geleceğim"

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

Maske kalkıyor! İşte tüm Türkiye'yi ilgilendiren planın detayları

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Villarreal oldu, Galatasaray üzüldü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Genç kız tartıştığı babasını bıçaklayarak öldürdü

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Erdoğan imzaladı! Atama kararları Resmi Gazete'de

Korkut Eken sessizliğini bozdu

Korkut Eken sessizliğini bozdu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Kılıçdaroğlu'nun 2 koruma polisi dahil 5 şüpheli "rüşvet" iddiasıyla gözaltına alındı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Yarı çıplak kişiyi gören telefona sarıldı! Kendini böyle savundu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Erkam Yıldırım'dan Sedat Peker hakkında suç duyurusu

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Sosyal medyadan tanıştı, dehşeti yaşadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.