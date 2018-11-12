Gaziosmanpaşa'da yangın

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şemsipaşa Mahallesi 29. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

