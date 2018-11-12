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Gaziosmanpaşa'da yangın

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2018 15:09 | Son Güncelleme

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, hasara neden oldu

İSTANBUL (AA) - Gaziosmanpaşa'da bir evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şemsipaşa Mahallesi 29. Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın birinci katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine, olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangın, hasara neden oldu.

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Anahtar Kelimeler:
Gaziosmanpaşa itfaiye yangın

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