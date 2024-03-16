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Gazze'de kanlı gece: İsrail'in saldırılarında 80 Filistinli öldürüldü

16.03.2024 09:22
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Filistin haber ajansı WAFA, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'ne yönelik yoğun saldırılarda bulunduğunu ve bu saldırılarda 80 Filistinlinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Gazze'de kanlı gece: İsrail'in saldırılarında 80 Filistinli öldürüldü

Alınan bilgilere göre İsrail, Nusayrat Mülteci Kampı ve Gazze kenti başta olmak üzere çeşitli bölgelere saldırı düzenledi. Sivil ev ve binaların hedef alındığı saldırılarda en az 80 kişi yaşamını yitirirken, çok sayıda da yaralı var.

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7 KATLI BİNA YERLE BİR OLDU

İsrail ordusu Gazze kentindeki el-Cela Caddesi'nde bir evi bombaladı, birçok kişi enkaz altında kaldı.

İsrail güçleri, Gazze kentindeki Şifa Hastanesi yakınında yerinden edilmiş Filistinlilerin bulunduğu 7 katlı bir binayı hedef alarak yerle bir etmiş, onlarca kişi ölmüş ve enkaz altında kalmıştı.

Sivil savunma ekiplerinin, binanın enkazından 5 Filistinlinin cenazesini çıkardığı ve çalışmalarını sürdürdüğü belirtilmişti.

Gazze kentinin Tuffah Mahallesi'nde bir evi hedef alan İsrail'in saldırısında en az 5 Filistinli yaşamını yitirmiş, birçoğu da yaralanmıştı. Kentin Nasr Mahallesi'nde de İsrail'in bir evi bombalaması sonucu birçok kişi hayatını kaybetmişti.

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MÜLTECİ KAMPINDA EN AZ 36 FİLİSTİNLİ ÖLDÜRÜLDÜ

Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada, İsrail ordusunun Nusayrat Mülteci Kampı'nda bir evi hedef alarak en az 36 Filistinliyi öldürdüğü duyurulmuştu.

İsrail ordusunun 7 Ekim 2023'ten bu yana sivil yerleşim yerleri, hastane, okul ve yerinden edilmiş Filistinlilerin sığındığı barınakları da hedef alan saldırılarını sürdürmesinin yanı sıra insani yardımların girişini engellemesi nedeniyle yaklaşık 2,3 milyon nüfuslu Gazze Şeridi'nde büyük bir insani felaket yaşanıyor.

Başta BM'ye ait kuruluşlar olmak üzere uluslararası çevreler, çoğu hastanenin hizmet dışı kaldığı, tıbbi malzeme eksikliğinin yaşandığı, açlık, susuzluk ve hijyen malzemeleri eksikliğinin tetiklediği hastalıklar nedeniyle Gazze'de ateşkes ilan edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin artırılması çağrısında bulunuyor.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda en az 13 bin 500’ü çocuk, 9 bini kadın olmak üzere 31 bin 490 Filistinli öldürüldü, 73 bin 439 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

(AA)Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Filistin İsrail Gazze saldırı
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