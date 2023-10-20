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Gazze'deki acı gerçeği Birleşmiş Milletler açıkladı! Konutların yüzde 30'u yıkıldı, 490 bin kadın ve kız çocuğu yerinden edildi

20.10.2023 22:40 | Son Güncelleme:
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Birleşmiş Milletler (BM), 7 Ekim'den bu yana Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'unun yıkıldığını ya da yaşanmaz hale geldiğini duyurdu. BM'nin açıklamasında 490 bin kadın ve kız çocuğunun yerinden edildiği, yaklaşık 900 kadının ise eşlerini kaybederek dul kaldığı bilgisi de yer aldı.

Gazze'deki acı gerçeği Birleşmiş Milletler açıkladı! Konutların yüzde 30'u yıkıldı, 490 bin kadın ve kız çocuğu yerinden edildi

BM Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında Gazze'deki gelişmelere ilişkin konuştu. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinden (OCHA) edindikleri bilgilere göre, devam eden hava saldırıları nedeniyle kurtarma ekiplerinin görevlerini yerine getiremediğine dikkati çeken Haq hastanelerin de dolup taştığını dile getirdi.

BİNLERCE KANSER HASTASI TEDAVİ ALAMIYOR

Yaklaşık 9 bin kanser hastasının tedavi alamadığını aktaran Haq, "7 Ekim'den bu yana Gazze'deki konut birimlerinin yüzde 30'u yıkıldı ya da yaşanmaz hale geldi." bilgisini paylaştı.

Haq, BM Kadın Birimi'ne göre ise 490 bin kadın ve kız çocuğunun yerinden edildiği, yaklaşık 900 kadının ise eşlerini kaybederek dul kaldığı bilgisini paylaştı.

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İsrail'in Gazze Şeridi'nde yerinden edilenlerin sığındığı Rum Ortodoks Kilisesi'ne yönelik saldırısı hakkında ise Haq, "Biz sivillere yönelik her türlü saldırıyı kınıyoruz. BM'ye göre tüm kutsal alanlar hedef dışıdır." diye konuştu.

Diğer yandan OCHA'dan yapılan yazılı açıklamada da Batı Şeria'da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında son 24 saatte 14 kişinin hayatını kaybettiği kaydedildi.

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İSRAİL-FİLİSTİN ÇATIŞMASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'den düzenlenen saldırılarda 306'sı asker 1400 İsraillinin öldüğü, 4 bin 834 İsraillinin yaralandığı aktarılmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye saldırılarında 1524'ü çocuk, 4 bin 137 kişinin öldüğünü, 13 binden fazla kişinin yaralandığını duyurmuştu.

İşgal altındaki Batı Şeria'da da İsrail güçlerinin ve Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 81 Filistinlinin öldüğü belirtilmişti.

İsrail'in saldırılarında 13 gazeteci yaşamını yitirmişti.

Lübnan sınırında 8 Ekim'de İsrail ordusu ile Hizbullah arasında başlayan çatışmalarda ise 12 Hizbullah, 2 İslami Cihad üyesi, biri gazeteci 3 sivil hayatını kaybetmişti.

Lübnan tarafından düzenlenen saldırılarda da 2 İsrail askeri ve bir İsrailli sivil yaşamını yitirmişti.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
İsrail Birleşmiş Milletler (BM) Gazze

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