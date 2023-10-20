HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni hedef gösterdi! İçerisinde 12 bin kişi bulunuyor...

İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni hedef gösterdi! İçerisinde 12 bin kişi bulunuyor...

20.10.2023 22:30 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünya Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ne düzenlenen İsrail saldırısının şokunu atlatamamışken Tel Aviv cephesinden yeni bir hamle geldi. Filistin Kızılayı'ndan yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in Gazze'deki Kudüs Hastanesi'nin "derhal boşaltılmasını" istediği ortaya çıktı.

İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni hedef gösterdi! İçerisinde 12 bin kişi bulunuyor...

Tüm insanlık 17 Ekim tarihinde İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırı sonrası şoke olmuştu. Kan donduran olayda yüzlerce bebek, çocuk ve kadın hayatını kaybetmişti. 7 Ekim'den beri saldırıların dozunun giderek arttığı Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi hedef alınmıştı. 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Türkiye başta olmak üzere İsrail'in katliamına ateş püskürtülmüştü.

baptist

Hastane katliamının üzerinden henüz 3 gün geçmesine rağmen İsrail'in ikinci bir hastane saldırısı düzenleyeeceğine dair iddia ortaya atıldı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

snmz

KUDÜS HASTANESİ'NDE 12 BİN KİŞİ BULUNUYOR

Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

gazze4

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

thumbs_b_c_cf525fa94c84d135f32083f87a625492

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. (AA)

Günün önemli manşetleri


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gazze'deki acı gerçeği Birleşmiş Milletler açıkladı! Konutların yüzde 30'u yıkıldı, 490 bin kadın ve kız çocuğu yerinden edildiGazze'deki acı gerçeği Birleşmiş Milletler açıkladı! Konutların yüzde 30'u yıkıldı, 490 bin kadın ve kız çocuğu yerinden edildi
Tarlada ölü bulunan Mehmet'in ölüm nedeni belli oldu!Tarlada ölü bulunan Mehmet'in ölüm nedeni belli oldu!
150 milyon yıllık dinozor iskeleti!150 milyon yıllık dinozor iskeleti!
Anahtar Kelimeler:
Filistin İsrail Gazze hastane

En Çok Okunan Haberler

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Korkunç olay! Tatile gittiği yerde Buz Mağarası'na düştü! Cansız bedenine 80 metre derinlikte ulaşıldı

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

Tırnaklardaki değişime dikkat! Tehlikeli hastalığın belirtisi

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Bahşiş kavanozundan para çalıp sipariş verdi

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

Kokusuyla büyüleyen Versace parfümlerde %40'a varan indirim

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

İşçiler 150 metre yükseklikte asılı kaldı

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Trende kendisini tatmin etti! Skandal görüntüler fark edilince...

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

Çok satanlar listesinde ilk sıralarda yer alan ürünleri sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.