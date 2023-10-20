İsrail Gazze'deki Kudüs Hastanesi'ni hedef gösterdi! İçerisinde 12 bin kişi bulunuyor...

Tüm insanlık 17 Ekim tarihinde İsrail'in hastaneye düzenlediği saldırı sonrası şoke olmuştu. Kan donduran olayda yüzlerce bebek, çocuk ve kadın hayatını kaybetmişti. 7 Ekim'den beri saldırıların dozunun giderek arttığı Gazze'de El-Ehli Baptist Hastanesi hedef alınmıştı. 500'den fazla sivilin hayatını kaybettiği saldırılar sonrası Türkiye başta olmak üzere İsrail'in katliamına ateş püskürtülmüştü.

Hastane katliamının üzerinden henüz 3 gün geçmesine rağmen İsrail'in ikinci bir hastane saldırısı düzenleyeeceğine dair iddia ortaya atıldı. Filistin Kızılayından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinden Gazze'nin güneyinde yer alan Kudüs Hastanesi'nin bombalanacağı yönünde tehdit alındığı" belirtildi.

KUDÜS HASTANESİ'NDE 12 BİN KİŞİ BULUNUYOR

Açıklamada, "İsrail ordusunun, 400'den fazla hasta ile buraya sığınan 12 bin kişinin bulunduğu Kudüs Hastanesi'nin acilen boşaltılmasını istediği" kaydedildi.

Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi katliamına işaret edilen açıklamada, yeni bir katliamın önüne geçmek için dünyaya acil müdahale çağrısı yapıldı.

İsrail'in Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesine 17 Ekim'de düzenlediği saldırıda 471 kişi hayatını kaybetmiş, 28'i ağır 342 kişi yaralanmıştı. (AA)





