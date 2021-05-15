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  4. Gazze'den İsrail'e füzeyle karşılık! 200 tane atıldı

Gazze'den İsrail'e füzeyle karşılık! 200 tane atıldı

15.05.2021 10:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İsrail savaş uçaklarının, Gazze Şeridi'nde sivil yerleşim yerlerini bombalamasına ve aralarında kadın ve çocukların da olduğu yüzden fazla Filistinlinin şehit düşmesine Gazze'den füzelerle karşılık verildi. İsrail tarafından yapılan açıklamada, füzelerin çoğunun "Demir Kubbe" tarafından yok edildiği iddia edilirken, bazılarının ise İsrail topraklarında hasara neden olduğu belirtildi.

Gazze'den İsrail'e füzeyle karşılık! 200 tane atıldı

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, dün akşam 19.00'dan sabah 06.00'ya dek Gazze'den yaklaşık 200 füze atıldığı belirtildi.

Açıklamada, bunlardan 30'unun Gazze topraklarına düştüğü iddia edilirken, 100'den fazlasının "Demir Kubbe" hava savunma sistemi tarafından imha edildiği aktarıldı.

İsrail'in Aşdod, Beersheba ve Aşkelon kentleri ile Gazze sınırındaki bölgelerde gece saatlerinde birçok kez sirenlerin çaldığı ifade edildi.

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Öte yandan İsrail ordusunun sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında, Gazze'den atılan füzeler sonucu Aşdod kentinde büyük bir yangın çıktığını gösteren görüntü yayınlandı.

Yangının mekanı ve meydana gelen hasarla ilgili bilgi paylaşılmadı.

İsrail polisi de füzelerin Beersheba da bir binaya isabet ettiğini, binada hasar meydana geldiğini aktardı.

(AA)

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Filistin İsrail

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