HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

Gazze'de ABD'nin sözde barış planı protesto edildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2020 16:42 | Son Güncelleme

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi ile Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilere onlarca Filistinli katıldı

Abluka altındaki Gazze Şeridi'nde ABD Başkanı Donald Trump'ın sözde barış planı protesto edildi.

Gazze'deki Birleşmiş Milletler Orta Doğu Özel Koordinatörlük Ofisi (UNSCO) ile Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösterilere onlarca Filistinli katıldı.

Gösterilerde "Yüzyılın Anlaşması" olarak isimlendirilen sözde barış planının reddedilmesi ve Filistinlilerin desteklenmesi yönünde sloganlar atıldı, Filistin'in haklarını savunan ifadelerin yazılı olduğu dövizler taşındı.

Gazze Hükümeti Basın Ofisi Müdürü Selame Maruf, UNSCO önündeki gösteriler sırasında yaptığı basın açıklamasında, ABD'nin tek taraflı sözde Orta Doğu barış planına karşı Filistin başta olmak üzere tüm dünyada güçlü bir kamuoyu oluşturulması gerektiğini söyledi.

Maruf, Gazze hükümeti olarak bu konuda kendilerinin en ön safta yer alacağını ifade ederken basın mensuplarından da destek istedi.

- Gazzelilerden BM Genel Sekreteri'ne mektup

Gösterinin ardından Gazze Hükümeti Basın Ofisi yetkilileri, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'e iletilmek üzere bölgedeki BM Röportörü'ne bir mektup teslim etti.

Mektupta, Filistin halkının tarihsel hakları ve BM'nin tüm kararlarıyla çelişen ABD'nin sözde barış planına karşı "net ve dürüst" bir tutum içerisinde olunması istendi.

- Filistin Gazeteciler Sendikası önünde gösteri

Öte yandan Gazze'deki Filistin Gazeteciler Sendikası önünde düzenlenen gösteriye ise Filistinli gazeteci ve yazarlar katıldı.

Sendika Başkan Yardımcısı Tahsin el-Astal, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada özgürlükten yana olan herkesten ABD'nin bu "utanç anlaşması" karşısında Filistin halkının yanında yer almalarını istediklerini söyledi.

- ABD'nin sözde barış planı

ABD Başkanı Trump, 28 Ocak'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile Beyaz Saray'da düzenlediği ortak basın toplantısında, tek taraflı sözde Orta Doğu barış planını kamuoyuna açıklamıştı.

Sözde barış planı kapsamında, Kudüs'ün İsrail'in "bölünmez" başkenti olarak kabul edileceğini ifade eden Trump, planın bağımsız bir Filistin devleti ve Filistinliler için "son şans" olduğunu iddia etmişti.

Netanyahu ise planı, "İsrail için çok büyük ve tarihi bir kazanım" şeklinde nitelendirmişti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Bademcik iltihabı savunmayı bozuyorBademcik iltihabı savunmayı bozuyor
PARTNER Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı Ünlü sunucudan olay yaratan paylaşım! Beğeni yağdı
Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktıKorkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Gazze Hamas

En Çok Okunan Haberler

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Tuvalette dehşet! 'İlişkimizi kocana söyleyeceğim' deyince...

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Cumhurbaşkanı Erdoğan bahsetmişti! İşte o briket evler

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Abartılı dekoltesi galaya damga vurdu

Araç alım satımında yeni dönem!

Araç alım satımında yeni dönem!

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

'8 büyüklüğünde olabilir! Tsunami riski var'

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

Cüneyt Özdemir’den Ekrem İmamoğlu'na tepki

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan koronavirüsü açıklaması!

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

İstanbul'da depremden en fazla etkilenecek yerler belli oldu!

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de 5.4 büyüklüğünde deprem

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan flaş açıklama: 8 farklı soruşturma açıldı

Elazığ depremine ilişkin 8 farklı soruşturma

Esenyurt'ta genç kızlara taciz iddiası! Gözaltına alındılar

İstanbul'da minibüste iğrenç olay!

Aydın'da ABD'li kadının öldüğü feci kazanın görüntüleri ortaya çıktı

Korkunç olayın görüntüleri ortaya çıktı

İzmir için korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Korkutan deprem uyarısı: 30 bin kişi ölebilir

Son dakika: Bakan Kurum'dan Elazığ'daki deprem sonrası açıklama

Elazığ afet bölgesi ilan edilecek mi?

FETÖ o tarihten sonra örgüt üyelerinin kod adlarını değiştirmiş

FETÖ o tarihten sonra kod adlarını değiştirmiş

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.