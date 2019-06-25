Gazze'de Bahreyn Çalıştayı'na karşı ulusal konferans

Filistin halkının Bahreyn Çalıştayı'na karşı yeni bir intifada ve siyasi devrim gerçekleştirdiğini aktaran Heniyye, "Bahreyn Çalıştayı İsrail'e işgali genişletme, tüm Batı Şeria'yı kontrol altına alma, Arap ülkeleriyle normalleşme kapısını açarak bölgeye entegre olması için yeşil ışık yakıyor." dedi.

Tarihi bir dönüm noktasından geçtiklerini belirten Hamas lideri Heniyye, Filistin'in satılacak ya da Filistin topraklarının "işgalciye" tahsis edilmesini öngören anlaşmalara konu olacak bir meta olmadığını ifade etti.

Filistinli grupların "Yüzyılın Anlaşması" planı ve Bahreyn Çalıştayı'na karşı Gazze'de düzenlediği Filistin Ulusal Konferansı'nda konuşan Heniyye, Bahreyn'deki çalıştayın, ekonomik kılıf altında siyasi bir çalıştay olduğunu ve ekonomik teşvikler vererek Filistin meselesinin tasfiyesinin amaçlandığını vurguladı.

Çalıştayın ölü doğduğunu ve Filistin halkının buna karşı tek ses olduğunu kaydeden Heniyye, "Çalıştayınız Filistin halkının direnişi karşısında kırılacak." diye konuştu.

Filistin uzlaşısı hakkında da konuşan Heniyye, Hamas olarak şu andan itibaren Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas ile Gazze, Kahire ya da başka bir yerde bir araya gelmeye hazır olduklarını dile getirdi.

- Ulusal çalıştay çağrısı

Konferansta konuşan İslami Cihad Hareketi Genel Sekreteri Ziyad en-Nehale de "Yüzyılın Anlaşması" olarak bilinen ABD'nin Orta Doğu barış planının Filistin davasının tasfiyesini amaçladığını belirtti.

Batı Şeria başta olmak üzere Filistin'den mümkün olduğunca çok sayıda Filistinlinin tehcir edilmesi, Arap ulusunun siyonist oluşum lehine savaşlara katılması ve kayıplar vermesinin Yüzyılın Anlaşması planının amaçları arasında bulunduğunu söyleyen Nehale, "Silahlarımızı ve direnişimizi korumak zorundayız. Düşman, direnişçi de olsak barışçıl da olsak bizi istemez." ifadesini kullandı.

Nehale, "Siyonist Manama çalıştayına karşı bütün Filistinlilerin katılacağı bir çalıştay düzenleme çağrısı yapıyoruz." diye konuştu.