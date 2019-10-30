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Gazze'deki binicilik kulübünden "meme kanseri" duyarlılığı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 23:58 | Son Güncelleme

Dostluk Binicilik Kulübünün Müdürü Mustafa el-Galayini: - "Kadınları düzenli olarak muayene olmaları için teşvik etmek istiyoruz"

Gazze'deki Dostluk Binicilik Kulübü, meme kanseri konusunda farkındalık oluşturmak için etkinlik düzenledi.

Yardım ve Umut Derneği ile ortaklaşa organize edilen etkinlik kapsamında, meme kanserine ve erken teşhisin önemine dikkati çekmek amacıyla 30 binici atlarla yürüyüş yaptı.

Atlı gösterinin yanı sıra kulüp içinde onlarca kadın, alanında uzman doktorlar tarafından ücretsiz muayene edildi.

Etkinliği organize edenlerden Dostluk Binicilik Kulübünün Müdürü Mustafa el-Galayini, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kadınları düzenli olarak muayene olmaları için teşvik etmek istiyoruz." dedi.

Galayani, Meme Kanseri Farkındalık Ayı kapsamında düzenlenen atlı gösteride 30 biniciden 15'inin genç kız olduğunu aktardı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, meme kanserinin 2018'de Filistin'de en çok görülen kanser çeşidi olduğunu açıklamıştı.

Dünya Sağlık Örgütü, ekim ayını "Meme Kanseri Farkındalık Ayı" olarak belirlemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Dostlar Binicilik Kulübü Meme kanseri

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