Gebeliğin riskli olmasına neden olan faktörleri bilmenizde yarar var

Memorial Ankara Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Bölümü’nden Doç. Dr. Kudret Erkenekli, riskli gebelikler, nedenleri ve takibi hakkında bilinmesi gerekenleri anlattı. Hamilelik, kadınların hayatlarının en önemli dönemlerinden biridir. Normal ve doğal bir süreç olarak sayılan bu dönemde, hafif belirtilerle ortaya çıkan hastalıklar olabileceği gibi, hiç belirti vermeden gelişen ve sonunda anne ile bebeğin hayatını tehdit eden hastalıklar da gelişebilmektedir. Anne ve bebeğin gebelik süresince herhangi bir sağlık sorunu yaşama olasılığının yüksek olduğu bu gibi durumlar riskli gebelik olarak tanımlanır. Riskli gebeliklerin takibi uzmanlar tarafından yapılmalıdır Riskli gebeliklerin altında yatan nedenler, gebeliğe özgü bir durum olabileceği gibi, anne adayında öncesinde var olan bir hastalığın gebelik sırasında seyir değiştirmesinden de kaynaklanabilmektedir. hamilelikte risk yaratabilecek sorunlar tüm gebeliklerin yaklaşık yüzde 6-8’inde görülmektedir. Buna karşılık var olan sorunun daha da kötüleşmesi ve ciddi tehlike yaratabilmesi olasılığı ise yüzde 50’nin üzerinde olmaktadır. Bu sebeple riskli gebeliği olan bir anne adayının ehil ellerde, tam teşekküllü hastanelerde takip edilmesi ve doğumunun yaptırılması anne ile bebeğin yaşamı için çok önemlidir.

GEBELİĞİN RİSKLİ OLMASININ BİRÇOK SEBEBİ VAR Gebeliğin riskli olmasına neden olan faktörler 4 farklı gruba ayrılmaktadır. Bunlar; Gebeliğin başında risk oluşturan nedenler: 35 yaş üstü ya da 17 yaş altı gebelik, fazla kilolu ya da aşırı zayıf olmak, daha önceki gebeliklerin ölü doğum ve anomali ile sonlanması, daha önceki gebeliklerde erken doğum olması, gebelik zehirlenmesi, çok sayıda doğum ve sezaryen yapmış olmak, akraba evliliği gibi sebepler risk faktörleri arasında bulunmaktadır. Gebelik öncesi annede bulunan hastalıklar: Gebelik öncesi annede var olan kronik hipertansiyon, diyabet, epilepsi, kalp hastalıkları, astım, tiroid hastalıkları, psikiyatrik hastalıklar ve kanama-pıhtılaşma bozuklukları gibi hastalıklar gebelikte ve doğum sonrası anne ile bebek için hayati risk taşımaktadır. Gebelik takibi sırasında ortaya çıkan sorunlar: Sadece devam eden hamilelik sırasında ortaya çıkan problemlerdir. Çoğul gebelik, kanama, su gelmesi, erken doğum tehdidi, düşük tehlikesi, rahim ağzı kısalığı, gebelik zehirlenmesi (pre-eklampsi), gebelikte ilaç kullanımı, radyasyon maruziyeti, gebelik şekeri, bebeğin eşinin aşağı yerleşimli olması bunlardan bazıları olmaktadır.