Gebeliğin riskli olmasına neden olan faktörleri bilmenizde yarar var

Bebeğe bağlı gebelik sorunları: Fetusta görülen anomaliler, fetal tarama testlerinde risk saptanması, bebeğin suyunun az veya fazla olması, bebekte gelişme geriliği gibi durumlar riskli gebelik için etken faktörler arasında yer almaktadır.

GENEL SAĞLIK KONTROLLERİNİZİ HAMİLE KALMADAN ÖNCE YAPTIRIN

Riskli gebelikleri tespit edebilmek için ilk olarak bebek sahibi olmak isteyen çiftlerin, hamilelik gerçekleşmeden önce genel sağlık kontrollerini yaptırmaları gerekmektedir. Daha önce tekrarlayan düşükleri olan anne adaylarının önceki düşüklerinin kaçıncı haftada gerçekleştiği ve nasıl olduğu gibi ayrıntılar uzmanlar tarafından değerlendirilmelidir. Bununla birlikte hamilelik öncesi ya da başlangıcında memede kitle olup olmadığına bakılmalı ve smear testi mutlaka yapılmalıdır.

GEBELİKLERDE DURUM HER AN DEĞİŞEBİLİR

Sorunsuz bir şekilde devam eden gebeliklerde de durum her an değişebilmektedir. Bunun için risk grubu içinde olsun olmasın her anne adayına periyodik 4-D ultrasonografik incelemeler ve bazı izlem tahlilleri yapılmalıdır. Bazı özel durumlarda ise anne karnından su alınıp incelenerek,gerektiği durumda anne karnındaki bebeğe cerrahi girişimler yapılabilmektedir.