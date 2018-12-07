Gebelik döneminde nasıl beslenmeliyiz?

Gebelik dönemi beslenmesinde amaç bir taraftan bebeğin büyüme ve gelişimini sağlamak, diğer yönden annenin fiziksel ihtiyaçlarının sağlayarak besin depolarını korumak olmalıdır. Bu dönemde beslenmenin gerektiği kadar olması ve her besin grubunun dengeli olarak karşılanması önemlidir.

BESİN GRUPLARI

Besin gruplarından ilki büyüme ve gelişme için oldukça önem taşıyan proteinden zengin et grubudur. Bunun yanı sıra B vitaminleri demir ve çinkodan da oldukça zengin olan bu besin grubuna kümes hayvanları, balık, kırmızı et, kuru baklagil ve yumurta girmektedir.

Kişisel gereksinimlerin değişeceği de göz önünde bulundurularak pratik bir öneri sunacak olursak; Normal ağırlıkta ve normal fiziksel faaliyete sahip bir anne adayının günlük protein gereksinimine ek olarak 10 gr protein önerilir.

Ki bu da tüketmesi gereken et grubuna gebelik döneminde 1-2 porsiyon ek yapması anlamına gelir ve bu miktar toplam olarak günlük 3-4 köfte büyüklüğünde ete, tavuğa, yumurtaya veya peynire denk gelmektedir.

KALİTELİ PROTEİN KAYNAKLARI BULUNDURULMALI