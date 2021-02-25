Gebelikte rahim ağzı yetmezliği tedavi edilebilir mi?

Tanı koymadan evvel, muhakkak suyun gelmediği ve kanamanın olmadığına emin olmak amacıyla detaylı muayene yapılmalıdır. Rahim ağzının kısalması durumunda dahi serviks yetmezliği tanısı kesin olarak konamaz.

Ultrasonografi ile rahim ağzı uzunluğunun ölçülmesi, kesin tanı koyamamaktadır. 14. haftadan sonra, 24. haftadan önce kanamanın ve enfeksiyonun olmadığı, suyun gelmediği halde, ağrı olmadan rahim ağzının açılması ile tanı konur.

Düşük ve Erken doğumun önemli sebeplerinden biridir. Gebeliklerin yaklaşık % 5-18‘ii 37 hafta altında yeni erken (preterm ) doğumla sonuçlanmaktadır. Yenidoğan ölümlerinin ikinci en büyük nedeni ise erken doğumdur, bu nedenle hayati öneme sahiptir.

İki veya daha fazla 14 hafta üstü gebelik kaybı durumunda ise risk çok yüksektir ve çok yakın takip gerekir.

SONUÇ ERKEN DOĞUM

Böyle gebeliklerde gebeliğin ilerlemesiyle rahim ağzı ya da serviks kısalır, açılır ve erken doğum yaşanır. Bu durum bazen 16-20 hafta arası yaşayamayacak kadar küçük bir fetüsün düşmesi ile bazen de 24-34 hafta arası yoğun bakımda yaşatılabilecek bir fetüsün erken doğumu ile sonuçlanır.

SERVİKAL YETMEZLİK NEDEN KAYNAKLANIR?

Kesin sebebi tespit edilememekle birlikte servikal yetmezlik, konizasyon gibi rahim ağzında doku kaybına neden olan operasyonlar, genellikle 14-16 haftalar arasında rahim ağzında hasar oluşturan kürtajlar, doğuştan rahim anormallikleri ve normal doğum travmaları gibi sebeplerden kaynaklanabilir.

Bir defa böyle bir gebelik kaybı yaşanmış ise daha sonraki hamileliklerde rahim ağzı uzunluğu takip edilmeli, bulgulara servikal serklaj (rahim ağzının dikilerek güçlendirilmesi işlemi) gerekliliği açısından hasta değerlendirilmelidir.

SERKLAJ İŞLEMİ NEDİR, EN İDEAL ZAMAN HANGİSİDİR?

Erken doğum ve tekrar eden düşük yaşayan kişilere, gebelik tespit edilir edilmez; istirahat, hareket kısıtlılığı, iş ve ilişki yasağı uygulanmasına rağmen, çalışma sonuçları aktivite kısıtlamasının rahim ağzı yetmezliği olan kadınlarda etkili olmadığını göstermiştir.

Rahim ağzında açılmanın olduğu durumlarda "serklaj" işlemi acil şartlarda yapılabilmektedir.