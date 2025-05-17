KADIN

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. KADIN
  3. Sağlık

Gebelikte sessiz tehlike! Anne adayları dikkat: Preeklampsi anne ve bebeği tehdit ediyor! Gebelik zehirlenmesi nedir?

Gelişen teknoloji ve modern yaşamın getirdiği hareketsiz yaşam tarzı, dünya genelinde olduğu gibi Türkiye’de de doğurganlık üzerinde olumsuz etkiler yaratıyor. Bu durum, gebelik sürecinde karşılaşılabilecek bazı ciddi sağlık risklerini de beraberinde getiriyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, halk arasında “gebelik zehirlenmesi” olarak bilinen preeklampsiye karşı anne adaylarını uyardı. Detaylar haberimizde...

Gebelikte sessiz tehlike! Anne adayları dikkat: Preeklampsi anne ve bebeği tehdit ediyor! Gebelik zehirlenmesi nedir?

Gelişen teknoloji ve kolaylaşan hayat şartları ile birlikte artan hareketsiz yaşamın dünya genelinde olduğu gibi ülkemizde de doğurganlığı olumsuz etkilediği belirtildi. Hekimlik mesleğinin yanında zaman zaman kamuoyu aydınlatmaları ile tanınan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Ezgi Aydın, halk arasında ‘gebelik zehirlenmesi’ olarak bilinen preeklampsi vakalarına karşı anne adaylarını uyardı.

thumbs_b_c_1269806d4ede4a17cffa20a8d359ef48

"ERKEN MÜDAHALE ÖNEMLİDİR"

Gebelik zehirlenmesinde annenin kafatası içerisinde damar dışına sıvı sızmasının beyin ödemine neden olabileceğini belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, bu durumda erken müdahalenin anne ve bebeğin hayatı için önemli olduğunu belirtti.

thumbs_b_c_d9b9ee52d86dae24656dfecf4d41217f

GEBELİK ZEHİRLENMESİ BELİRTİLERİ NEDİR?

Gebelik zehirlenmesinde annede baş ağrısı, görme bozuklukları, kafa içi basıncı artışı nedeniyle kusmalar, daha ileri aşamalarda beynin tüm fonksiyonlarında etkilenmenin sonucu olarak şuur kaybı, havale geçirme ve kasılmaların ortaya çıkabildiğini kaydeden Dr. Aydın, "Preeklampsi yani gebelik zehirlenmesi olarak bilinen sağlık sorununun, gebelerin yaklaşık yüzde 5’inde görülebilen bir vakadır. Bu durum genellikle gebeliğin 20. haftasından sonra ortaya çıkarak anne ve bebeğin hayatını riske atabilen bir sorundur. Hipertansiyon, diyabet, böbrek hastalığı ve lupus eritematozus gibi bağ dokusu hastalığı bulunan kadınlar yüksek riskli gruplar arasında yer alır. Ancak önleyici tedavi yöntemleri ile bu risk azaltılabilir" diyerek bu grupta bulunan gebelerin doktor kontrollerini ihmal etmemesini önerdi.

iStock-1187574008

"ANNE VE KARNINDAKİ BEBEK İÇİN DE RİSKTİR"

Gebe kalmayı düşünen bu risk grubundaki kadınların gebelik öncesi ya da erken gebelik döneminde mutlaka uzman doktorla görüşmesini öneren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Ezgi Aydın, "Günlük hayatta gebelik zehirlenmesi olarak bilinen preeklampsi, sadece gebelikte ortaya çıkan, annenin tüm sistemlerini olumsuz etkileyen, anne ve karnındaki bebek için de risktir. Hastalığın genel tanımlaması gebede kan basıncının artışı ve idrarda protein kaçağı olması olarak yapılır. Bu hastalık yaklaşık bir asırdan bu yana bilinmesine rağmen nedeni tam olarak ortaya konulabilmiş değildir" diyerek erken tıbbı müdahale ile artık ölüm ve sakatlık risklerinin azaltıldığını kaydetti.

(İHA) Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Cildinizdeki bu belirtileri hafife almayın!Cildinizdeki bu belirtileri hafife almayın!
2025 ilkbahar takı trendleri!2025 ilkbahar takı trendleri!

Anahtar Kelimeler:
hamilelik gebelik
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

AK Parti'nin Ankara adayını yanlışlıkla açıkladı! Sildi ama...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kaldı, gözler Beştepe'deki açıklamada! Asgari ücret...

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Saatler kala asgari ücret iddiası! Net rakam verdi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Çalışma gün ve saatlerine ilişkin öneri Meclis'te kabul edildi

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Otogarda korkunç olay: Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

Aman dikkat! 2024'te aldatmaya meyilli olan burçlar açıklandı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.