Gebelikte ve doğum sonrası hemoroid tedavisi nasıl olur?

Gebelikte ve doğum sonrasında hemoroid (basur) oluşumu gözlenebilir. Anne adaylarını en çok zorlayan rahatsızlıklar arasında yer alan hemoroid, farklı sebeplerle meydana gelebilir. En sık rastlananı ise hamilelik nedeniyle oluşan kabızlıktan doğan hemoroddir. Peki hamilelerde hemoroid (basur) tedavisi nasıl yapılır? Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Korhan Taviloğlu anlattı.

SEZARYEN DOĞUM SONRASINDA HEMOROİD OLUŞABİLİR Mİ?

Sezaryen doğumlar sonrasında basur (hemoroid) oluşabilir. Tabii ki normal doğum sonrasında bu olasılık daha yüksektir ama sezaryen doğum sonrasında da oluşabilir.

Genel olarak lohusalarda yüzde 10-15 oranlarında basur hastalığına rastlanır. Bunda da başlıca 3 sebep vardır. Biri gebenin yeterli sıvı alamaması ki bulantılarının sebebiyle olabilir.

İkincisi, sindirim sistemi faaliyetleri kadınlık hormonu östrojenin artışıyla yavaşlar ve kabızlığa eğilim vardır.

Üçüncüsü ise bebeğin ana rahminde büyüyerek bağırsaklara baskı yapması sonucunda kabızlığa ve basura eğilim artar.

HAMİLELİKTE HEMOROİD TİPLERİ NELERDİR VE TEDAVİLERİ NASILDIR?

Hamilelik döneminde iç ya da dış basur (hemoroid) oluşabilir. İç basur oluştuğunda kanamayla kendini belli eder, dış basur oluştuğunda ise kaşıntı, yanma ve bazen akıntıyla kendini belli eder.

Hamilelikte basur tedavisi bir hayli sıkıntılıdır. Kişi hamile olduğu için her ilaç verilemeyebilir, ameliyat acil durumlar dışında düşünülmez, bu sebeplerden dolayı sıkıntılıdır.

Ağırlıklı olarak oturma banyoları, kadın doğum hekiminin izniyle bazı hemoroid hapları ve hemoroid merhemleri verilir, diyet düzenlemesi yapılır. Hasta bu şekilde rahatlatılmaya çalışılır.

HAMİLELİKTE HEMOROİD SEBEPLERİ VE BELİRTİLERİ NELERDİR?

Gebelikte hemoroid (basur) ağırlıklı olarak hamileliğin yarattığı kabızlık nedeniyle oluşur.

Kabızlık, kadınlık hormonu adı verilen östrojen hormonunun artması ve aşırı sıvı kaybının olması nedeniyle olur. İkinci olarak da bebeğin ana rahmi içerisinde büyümesi, büyüyerek bağırsağa baskı yapması sebebiyle meydana gelir.

Gebeliğe bağlı kusmalar sebebiyle yeterince sıvı alımı olamaz, bu sıvı alımı olmadığı için de basur oluşumu meydana gelir.

