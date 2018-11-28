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Gebze'deki viyadük faciasına yayın yasağı getirildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.11.2018 14:31 | Son Güncelleme

Gebze'de Kuzey Marmara Otoyolu üzerinde yapım çalışmaları süren viyadükteki çökme sonucunda enkaz altında kalan 4 işçiden 2'si hayatını kaybetti, 1 işçi yaralandı. Olay yerinde arama kurtarma çalışmaları devam ederken Kocaeli Valiliği'nden olaya ilişkin yayın yasağı geldiği açıklandı.

Gebze'deki viyadük faciasına yayın yasağı getirildi

Kocaeli Valiliği, Kuzey Marmara Otoyolu'nda viyadüğün çökmesi ile ilgili yayın yasağı getirildiğini açıkladı.

Valilikten yapılan açıklama şöyle:

"İlimiz sınırları içinde devam etmekte olan Kuzey Marmara Otoyolu çalışmaları esnasında Gebze Tavşancıl kesiminde Osmangazi Köprüsüne yakın bir noktada yapılmakta olan viyadüğe 2. kademe beton dökülürken beton bloğun ters dönerek üzerindeki işçilerle birlikte aşağı düşmesi sonucu meydana gelen iş kazası ile ilgili Gebze 1. Sulh Ceza Hakimliği tarafından alınan kararında; Kuzey Anadolu Otoyolu inşaatı Gebze İlçesi Tavşanlı Mahallesi kısmında yer alan Osmangazi Köprüsü bağlantı yolundaki viyadük inşaatı çalışmaları sırasında meydana gelen iş kazasında göçük altında bulunan yaralıların çıkarılmaları çalışmaları devam etmekte olduğundan, toplum sağlığının ve ahlakının zedelenmemesi, kamuoyunun yanlış bilgilendirilmemesi ve çalışmaların sekteye uğramaması için, kamunun menfaati olduğundan olayla ilgili olarak yazılı ve internet üzerinden yapılacak yayınların Basın Kanununun 3/2 Maddesi gereğince yayın yasağı kararı verilmiştir."

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Anahtar Kelimeler:
Gebze Yayın Yasağı Kuzey Marmara Otoyolu

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