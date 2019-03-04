KADIN

Gece çalışan kadınların menopoza erken girme olasılıkları yüzde 9 daha fazla

Sibel Özdemir Sibel Özdemir
KADIN SAĞLIĞI HABERLERİ  | 04.03.2019 10:17 | Son Güncelleme

Uyku hormonu melatonin yumurtalıkları, stres ve yorgunluk östrojene müdahale ederek erken menopozu tetikleyebilir. Erken menopoz, kalp hastalığı ve osteoporoz riskini artırabilir.

Gece çalışan kadınların menopoza erken girme olasılıkları yüzde 9 daha fazla

Yapılan yeni bir çalışmaya göre gece vardiyasında çalışan kadınların menopoza erken girme olasılıkları yüzde 9 daha fazla olduğu açıklandı. Bu önemli çünkü menopaza giren genç kadınlar kardiyovasküler hastalık, osteoporoz riski taşır ve hatta hafıza problemleri yaşayabilirler.

5

22 yıl boyunca süren araştırmada 80 binden fazla hemşireyi takip eden araştırmacılar, vücut saatlerini gece kalkarak bozan kadınların yumurtalıklar için önemli olduğuna inandıkları uyku hormonu melatoninin daha düşük seviyede olduğunu saptadılar. Erken menopozun bir diğer nedeni de östrojen düzeylerinin bozulmasına neden olan stres ve yorgunluğa bağlandı.

4

Araştırmayı yürüten doktor David Stock konu hakkında şunları söyledi: ''Gece çalışan kadınlarla ve menopoz yaşı arasında bir çalışma gerçekleştirdik ve anlamlı bir bağlantı ortaya çıkardık. Menopoza 45 yaşından önce geçen kadınlar için gece çalışmaları özellikle önemli görünüyordu. Daha fazla çalışmaya ve araştrmaya ihtiyacımız var ancak, gece vardiyasında çalışan kadınların rahim iç zarı ve meme kanseri risklerinin daha fazla olduğunu gösteren bulgulara da rastladık.''

1

Human Reproduction dergisinde yayınlanan çalışma, ''Daha erken menopoza girmeye eğilimli kadınlar, gündüz ve gece vardiyalarını içeren çalışma programlarıyla üreme yaşamlarını daha da kısaltabilir.''

3

Ancak erken menopoz gece geç saatlerde çalışmanın verdiği stresten de kaynaklanabilir, çünkü stres hormonlarının östrojen gibi seks hormonlarını bozduğuna inanılıyor. Önceki kanıtlar da, zorlu işlerin ve zor programları olanların daha erken menopoz ile bağlantılı olduğunu göstermektedir.

Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...Her yıl bunu yapıyorlar! Kış ayı biter bitmez dışarı çıkıp...
Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?
Çok sık rastlanıyor peki miyom ne anlama geliyor?Çok sık rastlanıyor peki miyom ne anlama geliyor?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
erken menopoz nedenleri erken menopoz menopoz

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Survivor'da Sabriye gözyaşlarına boğuldu!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Pelin Akil ve Anıl Altan çifti baby shower partisi düzenledi!

Aşk iddialarını güçlendiren detay!

Aşk iddialarını güçlendiren detay!

Ölmek üzereyken bile zayıflamayı düşünüyordu, şimdi milyonlarca kişiye ilham oluyor

Ölmek üzereyken bile zayıflamayı düşünüyordu, şimdi milyonlarca kişiye ilham oluyor

Kraliyet kavgası! Meghan Kate’i yerlerde sürükledi

Kraliyet kavgası! Meghan Kate’i yerlerde sürükledi

4-10 mart haftalık burç yorumları

4-10 mart haftalık burç yorumları

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni!

Adet düzensizliğinin 8 önemli nedeni!

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

Bu sinyallere kulak verin! Bakın ne anlama geliyor?

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

En büyük icat olarak görülüyor ama bu haplar 'erkekleşme' etkisi gösteriyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Çikolata kisti embriyonun tutunmasını engeller mi?

Miyom belirtileri nelerdir, tanısı nasıl konur?

Çok sık rastlanıyor peki miyom ne anlama geliyor?

Memeden sonra şimdi de kalça implantları tehlikeli bulundu! 'Kansere neden olabilir'

Dikkat! Memeden sonra şimdi de kalça implantları tehlikeli bulundu

Ketojenik Diyet kadınlara yaramadı! Gerekçesi ise vajianadan kötü koku yayması

Vajinanın kötü kokmasının nedeni bu olabilir

Aşırı tüy sorunu yaşayan kadınlar dikkat! Nedeni yumurtalık kisti olabilir

Nedenine dikkat! Yüzde 8'i bu sorunu yaşıyor

Vajinit sadece bir tanesi! İşte göz ardı edilmemesi gereken en sık görülen kadın hastalıkları

Vajinit sadece bir tanesi! Bu sorunları göz ardı etmeyin

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.