Gece çalışan kadınların menopoza erken girme olasılıkları yüzde 9 daha fazla

Yapılan yeni bir çalışmaya göre gece vardiyasında çalışan kadınların menopoza erken girme olasılıkları yüzde 9 daha fazla olduğu açıklandı. Bu önemli çünkü menopaza giren genç kadınlar kardiyovasküler hastalık, osteoporoz riski taşır ve hatta hafıza problemleri yaşayabilirler.

22 yıl boyunca süren araştırmada 80 binden fazla hemşireyi takip eden araştırmacılar, vücut saatlerini gece kalkarak bozan kadınların yumurtalıklar için önemli olduğuna inandıkları uyku hormonu melatoninin daha düşük seviyede olduğunu saptadılar. Erken menopozun bir diğer nedeni de östrojen düzeylerinin bozulmasına neden olan stres ve yorgunluğa bağlandı.

Araştırmayı yürüten doktor David Stock konu hakkında şunları söyledi: ''Gece çalışan kadınlarla ve menopoz yaşı arasında bir çalışma gerçekleştirdik ve anlamlı bir bağlantı ortaya çıkardık. Menopoza 45 yaşından önce geçen kadınlar için gece çalışmaları özellikle önemli görünüyordu. Daha fazla çalışmaya ve araştrmaya ihtiyacımız var ancak, gece vardiyasında çalışan kadınların rahim iç zarı ve meme kanseri risklerinin daha fazla olduğunu gösteren bulgulara da rastladık.''