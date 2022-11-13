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Gece karısı korkutan patlama! Dev kapı yerinden fırladı

13.11.2022 07:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'da gece yarısı bir oto tamirhanesinde patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fırlayan iş yerinin kapısı, park halinde duran bir aracın üzerine devrildi. Olayda işçilerden Muhammed Akay yaralanırken, diğer işçi İsmail Şenuzan yara almadan kurtuldu. Patlama anı ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Gece karısı korkutan patlama! Dev kapı yerinden fırladı

Olay, saat 00.30 sıralarında merkez Meram İlçesi Loras Mahallesi Dicle Caddesi'ndeki oto tamirhanesinde meydana geldi. Edinilen bilgilereye göre, İsmail Şenuzan ve Muhammed Akay, bir otomobilin elektrik aksamını tamir etmeye başladı. Bu sırada otomobilin yanındaki gaz tankında patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle fırlayan iş yerinin kapısı, park halinde duran bir aracın üzerine devrilirken, Şenuzan ve Akay koşarak iş yerinden uzaklaştı.

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VÜCUDUNDA YANIKLAR OLUŞTU

Patlama sebebiyle vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Akay yaralanırken, Şenuzan yara almadan kurtuldu. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Konya Şehir Hastanesine kaldırılan Akay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Alevler ise itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.Patlama nedeniyle 4 araç zarar gördü.

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Öte yandan, patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Ekipler, yangının çıkış nedenini araştırırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: DHA

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patlama Konya

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