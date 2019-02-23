HABER

Gece kulübünde silahlı kavga!

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 07:28 | Son Güncelleme

Ankara’da bir gece kulübünde iki grup arasında çıkan tartışma kavgaya döndü. Yaşanan kargaşada bir kişi silahla olmak üzere iki kişi yaralandı. İki kişi de gözaltına alındı.

Gece kulübünde silahlı kavga!

Olay, saat 01.00 sularında Çankaya İlçesi Korkutreis Mahallesi Yeşilırmak Caddesi’nde bulunan bir eğlence mekanında gerçekleşti. Arkadaşları ile bir süre eğlence mekanında vakit geçiren İstemihan A. daha önce aralarında husumet olan şahıslar ile karşılaştı. İki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan kargaşada İstemihan A.’nın silahını alan kimliği belirlenemeyen bir şahıs İstemihan A.’yı yaraladı. Kendi silahıyla vurulan İstemihan A’nın yanı sıra bir kişi de darp edilerek yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi ile Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Polis olaya ilişkin iki kişiyi göz altına aldı.
Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

En mutlu meslekler belli oldu En mutlu meslekler belli oldu
İstanbul'a yaklaşıyor! Hazırlıklar tamamİstanbul'a yaklaşıyor! Hazırlıklar tamam
Dikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptalDikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Ankara silah

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Survivor'da aşk bombası! Adını açıkladı ve itiraf etti!

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Bakan'dan erken emeklilik açıklaması

Beklenen kar yağışı başladı

Beklenen kar yağışı başladı

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Sudan'da hükümet feshedildi! OHAL ilan edildi

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

Pentagon'dan Suriye açıklaması: Birkaç yüz asker bırakacağız

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

'İlk kez söylüyorum' deyip açıkladı! Bu sözler çok konuşulacak: Zehirli silah...

İlginizi Çekebilir

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

200TL'lik alışverişlerde %20 indirim sizleri bekliyor!

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

14 yaşında baba katili oldu! Kendini böyle savundu

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

Sürpriz ürünlerde her gün yenilenen fırsatları kaçırmayın!

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

İlçeyi karıştıran olay! 7 kişi 14 yaşındaki çocuğa...

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Ayvacık depremini 6 gün önceden tahmin etti! Korkutan yeni deprem uyarısı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul'da beklenen kar yağışı için hazırlıklar tamam

İstanbul'a yaklaşıyor! Hazırlıklar tamam

BUDO ve İDO'da bazı seferler iptal edildi

Dikkat! Bazı İDO ve BUDO seferleri iptal

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde kar yağışı başladı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

D100’de 11 araç birbirine girdi: 1 ölü, 4 yaralı

Karabük'te gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Karabük'te gıda zehirlenmesi: 80 kişi hastanelik oldu

Beklenen kar Trakya'dan giriş yaptı

Beklenen kar yağışı başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.